В «Методе 3» обыграли инцидент с Кологривым и укусом официантки

Пользователи сети заметили, что эпизод, в котором персонаж Никиты Кологривого в третьем сезоне «Метода» кусает танцовщицу, напоминает реальные события, произошедшие с актером в прошлом году. Это заметил канал ВПШ в своем VK-сообществе.