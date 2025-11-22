Ричмонд
В «Методе 3» обыграли инцидент с Кологривым и укусом официантки

Актер Никита Кологривый повторил в кадре прошлогодний инцидент с укусом в «Методе 3»
Никита Кологривый, фото: пресс-служба
Никита Кологривый, фото: пресс-служба

Пользователи сети заметили, что эпизод, в котором персонаж Никиты Кологривого в третьем сезоне «Метода» кусает танцовщицу, напоминает реальные события, произошедшие с актером в прошлом году. Это заметил канал ВПШ в своем VK-сообществе.

В обнародованном посте интернет-пользователь иронизирует, что сценаристы «Метода» снова «заставили» Кологривого кусать официантку, а также завершает свой комментарий фразой, намекая на создателей шоу: «Эти злые гении».

Создатели проекта пока не дали никаких комментариев, но сцена с укусом вызвала бурное обсуждение. В фанатских сообществах появились ироничные предположения, что в Новосибирске актер «просто репетировал роль Зверя».

Никита Кологривый на премьере сериала «Метод 3», фото: пресс-служба
Никита Кологривый на премьере сериала «Метод 3», фото: пресс-служба

Премьера «Метод 3» состоялась в онлайн-кинотеатре Кинопоиск 20 ноября. В новом сезоне у следователя Родиона Меглина (Константин Хабенский) в подчинении оказался целый отряд из маньяков, которые теперь сами вынуждены разыскивать своих коллег. В их числе — персонажи Кологривого, Льва Зулькарнаева, Эльдара Калимулина, Анны Банщиковой, Снежаны Самохиной, Игоря Черневича, Егора Кенжаметова и Дениса Бургазлиева.

Ранее Кологривый вышел в свет в смирительной рубашке и маске Ганнибала Лектера