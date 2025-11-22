Мария Машкова призналась в любви Украине: «Ничто этого уже не изменит»

Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.