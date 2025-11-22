Ричмонд
Мария Машкова призналась в любви Украине: «Ничто этого уже не изменит»

Уехавшая из России актриса Мария Машкова заявила, что любит Украину и украинцев
Актриса Мария Машкова призналась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в любви Украине, отметив, что «всем сердцем» находится с гражданами страны. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Вы — герои! И никто и ничто этого уже не изменит. Никогда. Я вас люблю. Сил», — написала знаменитость.

Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

В конце сентября 2025 года Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели ее спектакль «Надеждины» из России и Украины в видеоверсии. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.