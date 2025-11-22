Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы концерта Кевина Спейси на Кипре рассказали о русскоязычных зрителях

Большая часть зрителей концерта Кевина Спейси на Кипре были русскоязычными
Кевин Спейси
Кевин СпейсиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Большая часть зрителей концерта актера Кевина Спейси на Кипре была русскоязычной, для них и нужны были субтитры на русском языке, рассказали РИА Новости организаторы концерта.

«У нас самая активная аудитория, посещающая все подобные мероприятия, — это русскоязычные, поэтому большая часть зала как раз и были русскоязычные зрители, несмотря на то, что на концерт прилетели зрители со всего мира — от Америки до Азии» — сказал собеседник агентства.

Организаторы отметили, что зал был полон, а это около 1300 человек. Цены на билеты начинались от 90 и достигали 1250 евро. Самые дорогие билеты включали в себя часовое афтерпарти и фотосессию со Спейси.

Спейси выступил в Лимассоле с программой Songs & Stories 16 ноября. Концерт позиционировался как мировая премьера музыкального шоу актера.

Ранее Спейси сообщал, что находится на грани банкротства из-за многомиллионных долгов за судебные издержки. В интервью газете Telegraph Спейси рассказал, что у него нет дома, живет он в отелях и ездит туда, где есть работа.

В мае 2022 года власти Великобритании предъявили актеру обвинения в сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин, однако в июле 2023 года телеканал Sky News сообщал, что суд присяжных в Лондоне вынес решение об оправдании Спейси по этому делу.

Сам актер заявлял, что его мир рухнул, когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации. Газета Telegraph пишет, что, несмотря на снятые обвинения, двухкратный обладатель премии «Оскар» с 2017 года фактически находится в черном списке кино- и театральной индустрии.