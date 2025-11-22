48-летнего Тома Харди в трусах и шлепках засняли на съемках в Лондоне

Тома Харди в трусах и шлепках засняли в Лондоне. Об этом сообщает Dailу Mail.
48-летнего актера запечатлели во время работы над вторым сезоном сериала «Гангстерленд». Том Харди был одет в облегающую темно-синюю футболку, черные трусы и резиновые шлепанцы.
До этого актер рассказал о проблемах со здоровьем после съемок.
«У меня уже было две операции на колене, грыжа межпозвоночного диска в спине, еще есть ишиас. А еще у меня вот эта болячка… Это подошвенный фасциит! Откуда это взялось? И почему? Почему?! Я еще потянул сухожилие в бедре. Теперь все разваливается на части, лучше точно не станет», — поделился Том Харди в разговоре с журналистами.
Ранее Том Харди в кожаной куртке снялся с собакой для обложки глянца.