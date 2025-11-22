Звезда «Сумерек» в микрошортах и расстегнутой блузе снялась для глянца

Звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт, снялась для обложки журнала Cultured. Об этом сообщается на официальном сайте.
35-летняя Стюарт позировала в бюстгальтере бренда Fleur du Mal и трусах Commando. Образ дополнили прозрачные колготки и брошь Chanel.
До этого Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также выбрала леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.
В мае Кристен Стюарт посетила Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера ее фильма «Хронология воды». Актриса позировала перед фотографами в белом атласном жакете, расстегнутой рубашке с черным галстуком, коротких шортах, высоких носках и босоножках на каблуках.
Ранее Кристен Стюарт вышла в свет в полупрозрачном топе и мини-юбке.