Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сумерек» в микрошортах и расстегнутой блузе снялась для глянца

Актриса Кристен Стюарт снялась в нижнем белье для обложки глянца

Звезда «Сумерек», актриса Кристен Стюарт, снялась для обложки журнала Cultured. Об этом сообщается на официальном сайте.

Кристен Стюарт, фото: Cultured
Кристен Стюарт, фото: Cultured

35-летняя Стюарт позировала в бюстгальтере бренда Fleur du Mal и трусах Commando. Образ дополнили прозрачные колготки и брошь Chanel.

До этого Кристен Стюарт стала гостьей премьеры фильма «Хронология воды» на фестивале AFI FEST 2025 в Голливуде. Актриса позировала перед фотографами в бордовом платье-миди из полупрозрачного кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Артистка также выбрала леггинсы в тон и черные туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы в небрежный пучок и сделали макияж в естественных тонах.

В мае Кристен Стюарт посетила Каннский кинофестиваль, где состоялась премьера ее фильма «Хронология воды». Актриса позировала перед фотографами в белом атласном жакете, расстегнутой рубашке с черным галстуком, коротких шортах, высоких носках и босоножках на каблуках.

Ранее Кристен Стюарт вышла в свет в полупрозрачном топе и мини-юбке. 