44-летняя Натали Портман в мини-платье пришла на кинопремьеру

Актриса Натали Портман посетила премьеру фильма «Частная жизнь». Об этом сообщает WWD.
44-летняя Портман позировала в черном мини-платье и кожаных сапогах с металлическими деталями. Волосы актрисе уложили в хвост и сделали легкий дневной макияж.
В июне Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.
8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года, и только в феврале процесс официально завершился. У бывших супругов есть дочь Амалия Мильпье-Портман и сын Алеф Мильпье-Портман.