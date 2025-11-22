Ричмонд
44-летняя Натали Портман в мини-платье пришла на кинопремьеру

Актриса вышла в свет в черном мини-платье
Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Натали Портман посетила премьеру фильма «Частная жизнь». Об этом сообщает WWD.

44-летняя Портман позировала в черном мини-платье и кожаных сапогах с металлическими деталями. Волосы актрисе уложили в хвост и сделали легкий дневной макияж.

Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Legion-Media.ru

В июне Натали Портман засняли на свидании с французским музыкантом Танги Дестейблом в Париже. На одной из фотографий пару можно было увидеть держащимися за руки.

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года, и только в феврале процесс официально завершился. У бывших супругов есть дочь Амалия Мильпье-Портман и сын Алеф Мильпье-Портман.