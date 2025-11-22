44-летняя Натали Портман в мини-платье пришла на кинопремьеру

8 марта 2024 года стало известно, что Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Представитель актрисы рассказал, что она подала на развод еще в июле 2023 года, и только в феврале процесс официально завершился. У бывших супругов есть дочь Амалия Мильпье-Портман и сын Алеф Мильпье-Портман.