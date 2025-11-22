Актриса Елизавета Боярская пожаловалась на технические сбои на спектакле. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Боярская рассказала о неожиданном опыте на сцене. По словам актрисы, спектакль сопровождался сразу несколькими техническими сбоями: перестал работать микрофон, начал глючить проектор и в тихие моменты громко раздавался топот каблуков.
«Да уж. Всякое бывает. Ну проверили, что с техническими сложностями тоже можем», — написала Боярская.
