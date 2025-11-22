Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Елизавета Боярская пожаловалась на технические сбои на спектакле

Актриса высказалась о работе в новом спектакле: «Всякое бывает»
Елизавета Боярская на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба
Елизавета Боярская на кинофестивале «Новый сезон», фото: пресс-служба

Актриса Елизавета Боярская пожаловалась на технические сбои на спектакле. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Боярская рассказала о неожиданном опыте на сцене. По словам актрисы, спектакль сопровождался сразу несколькими техническими сбоями: перестал работать микрофон, начал глючить проектор и в тихие моменты громко раздавался топот каблуков.

«Да уж. Всякое бывает. Ну проверили, что с техническими сложностями тоже можем», — написала Боярская.

Ранее Елизавета Боярская рассказала о самом сложном испытании на новых съемках. 