Зачем смотреть «Сентиментальную ценность» — пронзительную семейную драму со звездами

«Сентиментальная ценность» — третья совместная работа сценариста/режиссера Йоакима Триера и актрисы Ренате Реинсве. Провести параллели между их предыдущим проектом, вышедшей в 2021-м драмой «Худший человек на свете», и новой картиной довольно легко. В обоих случаях Реинсве исполняет ключевую роль (на этот раз она предстает на экране в образе нервной и замкнутой Норы), Триер же демонстрирует умение писать остроумные живые диалоги и подмечать детали. Оба фильма могут похвастаться яркими актерскими работами. При этом у «Сентиментальной ценности» есть ряд преимуществ, приподнимающих ее над лентой-предшественницей.