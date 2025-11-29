Ричмонд
Зачем смотреть «Сентиментальную ценность» — пронзительную семейную драму со звездами

На экранах – новая работа от автора «Худшего человека на свете» Йоакима Триера, многослойная история одной семьи с потрясающими работами Стеллана Скарсгарда, Эль Фаннинг и Ренате Реинсве. О том, почему еще стоит обратить внимание на эту ленту, читайте в нашем обзоре
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Сентиментальная ценность»

После смерти матери уже взрослые сестры Нора и Агнес вновь встречаются с отцом, бросившим семью десятки лет назад. Густав, когда-то поставивший несколько успешных фильмов, но позже вышедший из моды, не просто возвращается в дом, где прошло детство сестер, но еще и планирует превратить эту локацию в съемочную площадку. Главную роль в новой полуавтобиографической ленте он предлагает старшей дочери Норе, талантливой театральной актрисе, недавно снявшейся в собравшем положительные отзывы сериале. Когда та отказывается, Густав находит новую претендентку — американскую кинозвезду Рэйчел Кемп.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»

«Сентиментальная ценность» — третья совместная работа сценариста/режиссера Йоакима Триера и актрисы Ренате Реинсве. Провести параллели между их предыдущим проектом, вышедшей в 2021-м драмой «Худший человек на свете», и новой картиной довольно легко. В обоих случаях Реинсве исполняет ключевую роль (на этот раз она предстает на экране в образе нервной и замкнутой Норы), Триер же демонстрирует умение писать остроумные живые диалоги и подмечать детали. Оба фильма могут похвастаться яркими актерскими работами. При этом у «Сентиментальной ценности» есть ряд преимуществ, приподнимающих ее над лентой-предшественницей.

Во-первых, новая работа кажется более многослойной и тематически богатой, чем «Худший человек». История одной семьи оказывается связанной с историей Норвегии, фрагменты фильмов Густава и спектаклей Норы вплетаются в сюжет. В какой-то момент может даже сложиться ощущение, что элементов слишком много, но беспокоиться не стоит: к финалу все они сложатся в единую картину, причем более цельную, чем «Худший человек».

Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»

Во-вторых, Реинсве, в предыдущем фильме очевидно перетягивавшая одеяло на себя, теперь делит экран с серьезными конкурентами. Колоритный Стеллан Скарсгард невероятно убедителен в образе отстраненного, но не лишенного человечности отца. Эль Фаннинг блестяще справляется с довольно неблагодарной ролью: ее Рэйчел Кемп — девушка милая и трогательная, но пустоватая и недалекая. И, наконец, Инга Ибсдоттер Лиллеос, актриса, пока не слишком известная за пределами Норвегии, заслуживает отдельных комплиментов за роль Агнес, младшей сестры.

Дело в том, что почти у каждого из четырех ключевых персонажей «Ценности» есть хотя бы одна, скажем так, большая сцена. Герои фильма напиваются, истерят, сталкиваются с нервными срывами и устраивают скандалы — другими словами, дают возможность исполнителям соответствующих ролей показать всю глубину их драматических талантов. Агнес же — исключение, ее сравнительно размеренная жизнь — как река, неторопливо текущая между живописными скалистыми берегами.

Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность»

И пока Реинсве, Скарсгард и (в меньшей степени) Фаннинг имеют дело с эмоциональными экстремумами, Лиллеос с невероятной точностью отыгрывает узнаваемые каждодневные эмоции. Одним из самых ярких событий в жизни Агнес оказывается поход в архив в поисках связанных с семьей документов; даже в этой неброской сцене столько нюансов, что возникает желание тут же наградить Лиллеос какой-нибудь премией.

Почему можно не смотреть

«Сентиментальная ценность» довольно долго раскачивается. Склонность Триера к смене тем и выбранный кинематографистом темп могут заставить нетерпеливого зрителя заскучать или даже потерять нить. Кроме того, «Сентиментальную ценность» позиционируют как комедийную драму, что вводит аудиторию в заблуждение: комедийная составляющая в данном случае ничтожно мала.