Разочарует поклонников романа? Какой получилась экранизация «Авиатора» с Хабенским

Создатели картины, с одной стороны, сюжет полностью перекроили, с другой — попытались впихнуть в картину как можно больше, из-за чего получается скороговорка, чехарда. Нет какой-то единой линии, интриги. Персонажи, даже главные герои, остаются условностями, функциями. Так, ни доктор Гейгер, ни Анастасия совершенно не похожи на научных работников, не увлечены своим делом. Даже в «Индиане Джонсе», сугубо приключенческой фантастике, и сам Джонс, и его студентки — типичные археологи, живые люди. Поэтому им сопереживаешь больше, даже когда они бегают за мумиями.