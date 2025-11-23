Разочарует поклонников романа? Какой получилась экранизация «Авиатора» с Хабенским

О чем фильм «Авиатор»
Далекое будущее, 2026 год. Мирное, благополучное, гламурное время. Группа российских биологов под руководством доктора Гейгера пробирается по затопленным каменоломням бывшего сталинского лагеря на Соловках. Когда-то здесь находилась секретная лаборатория, где советские ученые ставили над заключенными опыты по крионике.
Ученица, соратница и юная жена Гейгера Настя уже устала и не верит, что они найдут что-то стоящее. Но тут лед рушится, и за ним открывается стальная дверь. Там — лаборатория, где лежат несколько замороженных тел. У одного из них обнаруживается неповрежденный заморозкой мозг. И вот уже в современном научном центре, куда привезли замороженного, его удается вернуть в сознание.
Иннокентий Платонов родился в начале прошлого века, но благодаря научному эксперименту сохранил тело тридцатилетнего. Он постепенно учится жить в новом времени, но память все время возвращает его к прошлому. Тем временем, доктор Гейгер с грустью замечает, что интерес его супруги к пациенту явно переходит границы научного. А Иннокентий с изумлением видит, что Настя как две капли воды похожа на его возлюбленную начала двадцатого века.
Зачем смотреть
Сюжетно и роман Евгения Водолазкина, и фильм Егора Кончаловского, хоть и имеют значительные отличия между собой, живо напоминают нам о французской ленте с Луи Де Фюнесом, которая так и называлась — «Замороженный». А одна из основных линий, когда пришедший из прошлого герой видит в современной женщине копию своей древней возлюбленной, и вовсе восходит к классической «Мумии».
Роман Водолазкина обладает лукавым названием, вводящим читателя в заблуждение (герой никакой не авиатор, как, например, герой одноименного голливудского блокбастера с ДиКаприо). Для кого-то проблемой станет и чрезмерная поэтичность, описательность, упор на воспоминания детства про маму, бабушку и дачу. В экранизации «Авиатора» это значительно исправили. Во-первых, с самого начала, хоть и коротко, рассказана предыстория находки замороженного Иннокентия в духе приключенческого кино про археологов. Во-вторых — герой Александра Горбатова таки стал авиатором, работает авиаконструктором под руководством Жуковского. К сюжету добавлен классический любовный треугольник, которого не было в романе и который становится основным движком фильма.
И Россия начала века, и будущее сняты с богато поставленным кинематографическим светом. Старый мир, несмотря на все ужасы революции и власти большевиков, мы видим теплым и человечным. Мир будущего благополучен, но холоден. Неудивительно, что Анастасия (Дарья Кукарских) тянется к Иннокентию, так не похожему на ее современников. Однако основным героем оказывается теперь доктор Гейгер со своим научным поиском, приведшим его к личной драме. И здесь во всей силе раскрывается драматический талант Константина Хабенского.
Почему можно не смотреть
Поклонники романа Водолазкина будут разочарованы значительными переменами сюжета, отсутствием его основных интриг. А зрители, не знакомые с исходным текстом, многое не поймут в фильме. Например, какова предыстория отношений Иннокентия с кузеном Севой (Илья Коробко). Хотя сам персонаж в своей чекистской ипостаси явно удался. Чего не скажешь об антигерое, пролетарии Зарецком (Антон Шагин), из которого вышла просто карикатура. Типаж должен быть чем-то вроде Шарикова, а мы видим эксцентричного психопата.
Создатели картины, с одной стороны, сюжет полностью перекроили, с другой — попытались впихнуть в картину как можно больше, из-за чего получается скороговорка, чехарда. Нет какой-то единой линии, интриги. Персонажи, даже главные герои, остаются условностями, функциями. Так, ни доктор Гейгер, ни Анастасия совершенно не похожи на научных работников, не увлечены своим делом. Даже в «Индиане Джонсе», сугубо приключенческой фантастике, и сам Джонс, и его студентки — типичные археологи, живые люди. Поэтому им сопереживаешь больше, даже когда они бегают за мумиями.