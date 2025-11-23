Ричмонд
Разочарует поклонников романа? Какой получилась экранизация «Авиатора» с Хабенским

Разбираемся, какой получилась экранизация книги-бестселлера Евгения Водолазкина «Авиатор» и пошли ли фильму на пользу значительные изменения, которые авторы внесли в эту фантастическую историю
Борис Гришин
Автор Кино Mail

О чем фильм «Авиатор»

Далекое будущее, 2026 год. Мирное, благополучное, гламурное время. Группа российских биологов под руководством доктора Гейгера пробирается по затопленным каменоломням бывшего сталинского лагеря на Соловках. Когда-то здесь находилась секретная лаборатория, где советские ученые ставили над заключенными опыты по крионике.

Ученица, соратница и юная жена Гейгера Настя уже устала и не верит, что они найдут что-то стоящее. Но тут лед рушится, и за ним открывается стальная дверь. Там — лаборатория, где лежат несколько замороженных тел. У одного из них обнаруживается неповрежденный заморозкой мозг. И вот уже в современном научном центре, куда привезли замороженного, его удается вернуть в сознание.

Иннокентий Платонов родился в начале прошлого века, но благодаря научному эксперименту сохранил тело тридцатилетнего. Он постепенно учится жить в новом времени, но память все время возвращает его к прошлому. Тем временем, доктор Гейгер с грустью замечает, что интерес его супруги к пациенту явно переходит границы научного. А Иннокентий с изумлением видит, что Настя как две капли воды похожа на его возлюбленную начала двадцатого века.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»

Сюжетно и роман Евгения Водолазкина, и фильм Егора Кончаловского, хоть и имеют значительные отличия между собой, живо напоминают нам о французской ленте с Луи Де Фюнесом, которая так и называлась — «Замороженный». А одна из основных линий, когда пришедший из прошлого герой видит в современной женщине копию своей древней возлюбленной, и вовсе восходит к классической «Мумии».

Роман Водолазкина обладает лукавым названием, вводящим читателя в заблуждение (герой никакой не авиатор, как, например, герой одноименного голливудского блокбастера с ДиКаприо). Для кого-то проблемой станет и чрезмерная поэтичность, описательность, упор на воспоминания детства про маму, бабушку и дачу. В экранизации «Авиатора» это значительно исправили. Во-первых, с самого начала, хоть и коротко, рассказана предыстория находки замороженного Иннокентия в духе приключенческого кино про археологов. Во-вторых — герой Александра Горбатова таки стал авиатором, работает авиаконструктором под руководством Жуковского. К сюжету добавлен классический любовный треугольник, которого не было в романе и который становится основным движком фильма.

Кадр из фильма «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»

И Россия начала века, и будущее сняты с богато поставленным кинематографическим светом. Старый мир, несмотря на все ужасы революции и власти большевиков, мы видим теплым и человечным. Мир будущего благополучен, но холоден. Неудивительно, что Анастасия (Дарья Кукарских) тянется к Иннокентию, так не похожему на ее современников. Однако основным героем оказывается теперь доктор Гейгер со своим научным поиском, приведшим его к личной драме. И здесь во всей силе раскрывается драматический талант Константина Хабенского.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Авиатор»
Кадр из фильма «Авиатор»

Поклонники романа Водолазкина будут разочарованы значительными переменами сюжета, отсутствием его основных интриг. А зрители, не знакомые с исходным текстом, многое не поймут в фильме. Например, какова предыстория отношений Иннокентия с кузеном Севой (Илья Коробко). Хотя сам персонаж в своей чекистской ипостаси явно удался. Чего не скажешь об антигерое, пролетарии Зарецком (Антон Шагин), из которого вышла просто карикатура. Типаж должен быть чем-то вроде Шарикова, а мы видим эксцентричного психопата.

Создатели картины, с одной стороны, сюжет полностью перекроили, с другой — попытались впихнуть в картину как можно больше, из-за чего получается скороговорка, чехарда. Нет какой-то единой линии, интриги. Персонажи, даже главные герои, остаются условностями, функциями. Так, ни доктор Гейгер, ни Анастасия совершенно не похожи на научных работников, не увлечены своим делом. Даже в «Индиане Джонсе», сугубо приключенческой фантастике, и сам Джонс, и его студентки — типичные археологи, живые люди. Поэтому им сопереживаешь больше, даже когда они бегают за мумиями.