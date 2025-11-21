60-летняя Линда Евангелиста вышла на публику в пестром платье и шубе

В сентябре 2023 года Линда Евангелиста объявила о раке груди на обложке глянца. Перед камерой она позировала в черном мини-платье с высоким воротом и разрезом на спине. Модели уложили волосы локонами и сделали нюдовый макияж. В интервью журналу она рассказала, что за последние 5 лет она дважды боролась с раком груди. В феврале Линда Евангелиста показала шрамы от мастэктомии.