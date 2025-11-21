Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

60-летняя Линда Евангелиста вышла на публику в пестром платье и шубе

Модель побывала на открытии выставки Энни Лейбовиц в Испании

Модель Линда Евангелиста посетила открытие выставки Энни Лейбовиц в Испании. Об этом сообщает WWD.

Линда Евангелиста и Энни Лейбовиц
Линда Евангелиста и Энни ЛейбовицИсточник: Соцсети

60-летняя Линда Евангелиста была одета в шубу и пестрое платье с цветочным принтом. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали вечерний макияж. Образ дополнили босоножки из кожи и голубые бусы.

Супермодель прошла процедуру замораживания жира, известную как криотерапия. По словам Линды Евангелисты, это сделало ее «изуродованной». В начале 2022 года она заявила, что процедура «увеличила» ее жировые клетки и спровоцировала «выпуклости» по всему телу. После этого знаменитость редко появлялась на людях.

В сентябре 2023 года Линда Евангелиста объявила о раке груди на обложке глянца. Перед камерой она позировала в черном мини-платье с высоким воротом и разрезом на спине. Модели уложили волосы локонами и сделали нюдовый макияж. В интервью журналу она рассказала, что за последние 5 лет она дважды боролась с раком груди. В феврале Линда Евангелиста показала шрамы от мастэктомии.