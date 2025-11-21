Стало известно решение суда по иску о домогательствах звезды «Форсажа» к ассистентке

Аста Джонассон обвинила звезду «Форсажа» в домогательствах в декабре 2023-го. По ее словам, Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте в 2010 году, игнорируя четкие заявления о ее несогласии. После того как Джонассон закричала и забежала в сторону ванной, он якобы прижал ее всем телом к стене.