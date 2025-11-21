Ричмонд
Стало известно решение суда по иску о домогательствах звезды «Форсажа» к ассистентке

Суд отклонил иск о домогательствах звезды «Форсажа» Вина Дизеля к ассистентке
Вин Дизель
Вин ДизельИсточник: Legion-Media.ru

Суд Лос-Анджелеса отклонил иск, в котором бывшая ассистентка американского актера Вина Дизеля обвинила его в домогательствах. Об этом сообщает Variety.

Издание отмечает, что решение суда основано на том, что нормы законодательства Калифорнии не могут быть применены к инциденту, который произошел в штате Джорджия. Юристы потерпевшей уже заявили о намерении подать апелляцию.

Аста Джонассон обвинила звезду «Форсажа» в домогательствах в декабре 2023-го. По ее словам, Дизель приставал к ней в гостиничном номере в Атланте в 2010 году, игнорируя четкие заявления о ее несогласии. После того как Джонассон закричала и забежала в сторону ванной, он якобы прижал ее всем телом к стене.

Женщина также утверждала, что сестра Дизеля уволила ее всего через несколько часов после инцидента. Актер категорически отрицал обвинения в свой адрес.