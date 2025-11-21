Ричмонд
Жена Брюса Уиллиса резко ответила критикам ее семьи

Жена Уиллиса Хеминг заявила, что актер послал бы критиков их семьи
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Брюс Уиллис и Эмма ХемингИсточник: Legion-Media.ru

Актриса и инструктор по йоге Эмма Хеминг матом ответила критикам ее семьи в беседе с артисткой Иветт Николь Браун. Ее цитирует Unilad.

Браун, ухаживающая за больным деменцией отцом, спросила Хеминг, как та относится к негативному мнению людей о ее семье.

«Пошли они [к черту], как сказал бы Брюс», — сказала Хеминг, которая в последние годы ухаживает за мужем — неизлечимо больным актером Брюсом Уиллисом.

Браун также поделилась своими чувствами, когда услышала о негативной реакции на решение Хеминг жить отдельно от Уиллиса.

«Люди, не ухаживающие за больным, особенно если иметь дело с деменцией или болезнью Альцгеймера, не знают, как это тяжело. И мы все делаем все, что в наших силах, и принимаем наилучшие решения для наших семей», — сказала она.

Ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала, что отец перестал ее узнавать.