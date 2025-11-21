Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Софья Синицына пожаловалась на поведение дочери от Павла Табакова

Девочка переживает кризис 5-ти лет
Софья Синицына
Софья Синицына

У дочери Софьи Синицыной и Павла Табакова кризис пяти лет. В личном блоге в запрещенной соцсети актриса пожаловалась на поведение наследницы, сравнив ее с подростком в разгаре переходного периода.

«Кризис 5 лет. Боже, помоги! Где мой пятилетний пломбир? Что делает дома этот подросток?» — высказалась Синицына под милым снимком с малышкой Мией.

Напомним, у знаменитостей завязался роман в 2017 году. Пара пробыла вместе вплоть 2020 года, когда у них родилась дочь. Вскоре после появления малышки на свет актеры приняли решение расстаться.

Кстати, о личной жизни Софьи Синицыной известно крайне мало. Это и не мудрено, ведь после расставания с Табаковым, от которого актриса воспитывает дочь, она тщательно скрывает, что происходит на ее любовном фронте. Однако в прошлом году она сделала исключение и дала редкий комментарий о личном на фоне многочисленных слухов в Сети на этот счет.

Ранее экс-возлюбленная Павла Табакова вышла в свет с их дочерью.