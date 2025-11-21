Софья Синицына пожаловалась на поведение дочери от Павла Табакова

Кстати, о личной жизни Софьи Синицыной известно крайне мало. Это и не мудрено, ведь после расставания с Табаковым, от которого актриса воспитывает дочь, она тщательно скрывает, что происходит на ее любовном фронте. Однако в прошлом году она сделала исключение и дала редкий комментарий о личном на фоне многочисленных слухов в Сети на этот счет.