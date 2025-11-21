Софья Синицына пожаловалась на поведение дочери от Павла Табакова

У дочери Софьи Синицыной и Павла Табакова кризис пяти лет. В личном блоге в запрещенной соцсети актриса пожаловалась на поведение наследницы, сравнив ее с подростком в разгаре переходного периода.
«Кризис 5 лет. Боже, помоги! Где мой пятилетний пломбир? Что делает дома этот подросток?» — высказалась Синицына под милым снимком с малышкой Мией.
Напомним, у знаменитостей завязался роман в 2017 году. Пара пробыла вместе вплоть 2020 года, когда у них родилась дочь. Вскоре после появления малышки на свет актеры приняли решение расстаться.
Кстати, о личной жизни Софьи Синицыной известно крайне мало. Это и не мудрено, ведь после расставания с Табаковым, от которого актриса воспитывает дочь, она тщательно скрывает, что происходит на ее любовном фронте. Однако в прошлом году она сделала исключение и дала редкий комментарий о личном на фоне многочисленных слухов в Сети на этот счет.
Ранее экс-возлюбленная Павла Табакова вышла в свет с их дочерью.