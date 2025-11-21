Ричмонд
Беременная Агата Муцениеце снялась в откровенном наряде

Беременная актриса снялась в откровенном образе

Беременная актриса Агата Муцениеце снялась в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей два миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

36-летняя звезда сериала «Закрытая школа» предстала перед камерой в полный рост в черном костюме, который состоял из пиджака и юбки ниже колена. При этом она расстегнула жакет, продемонстрировав бежевый бюстгальтер и обнаженный живот.

Агата Муцениеце / фото: соцсети
Агата Муцениеце / фото: соцсети

В то же время артистку запечатлели в облегающем черном макси-платье с верхом из прозрачного гипюра, под которое она также надела бра.

В октябре Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности.