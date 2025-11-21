Ричмонд
Эвелина Бледанс обзавелась виноградником в Крыму

Помимо выращивания винограда, актриса планирует заниматься пчеловодством
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс обзавелась виноградником в Крыму, сообщает Telegram-канал «Звездач». По его данным, актриса вышла из состава учредителей студии анимации ООО «Мэджик Фэктори Анимейшен». Вероятно, это произошло из-за того, что компания ушла в минус почти на 400 тысяч при выручке в 112 миллионов рублей. Однако без дела Бледанс сидеть не пришлось.

По данным «Звездача», Эвелина открыла КФХ «Эвелина Бледанс», которое занимается выращиванием винограда в Крыму. Помимо выращивания винограда, актриса планирует заниматься пчеловодством, выращивать плодовые деревья, а также продавать овощи и фрукты.

Ранее Эвелина Бледанс рассказала, какую привычку ей привила Людмила Гурченко.