Эвелина Бледанс обзавелась виноградником в Крыму, сообщает Telegram-канал «Звездач». По его данным, актриса вышла из состава учредителей студии анимации ООО «Мэджик Фэктори Анимейшен». Вероятно, это произошло из-за того, что компания ушла в минус почти на 400 тысяч при выручке в 112 миллионов рублей. Однако без дела Бледанс сидеть не пришлось.