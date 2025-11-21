Компания Paramount собирается создать новый игровой фильм на основе франшизы «Черепашки-ниндзя», сообщает The Hollywood Reporter.
В качестве одного из создателей приглашают продюсера Нила Х. Морица, известного по фильмам «Форсаж» и «Соник в кино». Сотрудничество с кинематографистом доказывает желание студии сделать фильм в семейном формате, возможно, с участием актеров.
Вероятно, в связи с этим будет отложена работа над фильмом с более высоким возрастным рейтингом «Черепашки-ниндзя: Последний ронин», режиссером которого был назначен Илья Найшуллер. При этом картина «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2» уже имеет дату мировой премьеры: 17 сентября 2027 года.
Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Донателло впервые появились на большом экране в 1990 году в фильме «Черепашки-ниндзя». Со времен картины «Черепашки-ниндзя 2», вышедшей в 2016 году, не было ни одно фильма с живыми актерами.