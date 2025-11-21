Вероятно, в связи с этим будет отложена работа над фильмом с более высоким возрастным рейтингом «Черепашки-ниндзя: Последний ронин», режиссером которого был назначен Илья Найшуллер. При этом картина «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов 2» уже имеет дату мировой премьеры: 17 сентября 2027 года.