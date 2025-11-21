Ричмонд
Самолет с Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку

Артисты летели из Лондона в Белград
Иван Ургант и Александр Гудков
Иван Ургант и Александр Гудков

Самолет с Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку в Мюнхене, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, самолет Airbus A319 приземлился в ближайшем аэропорту из-за срабатывания датчика дыма.

Знаменитости летели рейсом авиакомпании Air Serbia из Лондона в Белград, но оказались в Мюнхене, где самолет совершил вынужденную посадку. Борт встречали спецслужбы — пожарные и службы безопасности аэропорта.

Александр Гудков гастролирует по Европе вместе с Иваном Ургантом. В Белграде у них сегодня запланировано выступление. Инцидент, похоже, на шоу не скажется. В Мюнхене самолет пробыл чуть больше часа и продолжил свой путь в столицу Сербии.

Ранее поклонники Урганта высказались о его новом шоу.