Самолет с Иваном Ургантом и Александром Гудковым на борту совершил аварийную посадку

Александр Гудков гастролирует по Европе вместе с Иваном Ургантом. В Белграде у них сегодня запланировано выступление. Инцидент, похоже, на шоу не скажется. В Мюнхене самолет пробыл чуть больше часа и продолжил свой путь в столицу Сербии.