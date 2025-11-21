Дэнни ДеВито рассказал о том, как он «компенсировал» свой невысокий рост

В понедельник, 17 ноября, легендарному актеру Дэнни ДеВито исполнился 81 год. В честь праздника многие телеканалы и издания вспомнили передачи и интервью с именинником, одно из которых особенно завирусилось.
Несколько лет назад актер посетил программу CBS Sunday Morning, где честно рассказал о своем росте (147 см) и о том, переживал ли он из-за него. Дэнни признался: «Через какое-то время ты начинаешь привыкать, и думаешь: "Ну, возможно, я смогу компенсировать это своей индивидуальностью"».
«В школе всегда встречалась девочка, которая была очень высокой и стеснялась своего роста — это было весело, потому что получалось, что ты встречался с той, которая была действительно "большой девчонкой", потому что почему бы и нет? Конечно, идея в том, чтобы просто хорошо провести время и не думать о комплексах», — рассказал актер. Он признался, что никогда не комплексовал из-за невысокого роста и, возможно, именно из-за этого смог добиться всего, что имеет сейчас.
Прорывом для ДеВито стала роль в фильме 1975 года «Пролетая над гнездом кукушки», где он сыграл вечно улыбающегося пациента психиатрической клиники Мартини. С тех пор он исполнил главные роли в таких хитовых фильмах, как «Роман с камнем», «Безжалостные люди», «Близнецы», «Бэтмен возвращается», «Достать коротышку» и «Секреты Лос-Анджелеса», а также появился в культовом сериале «В Филадельфии всегда солнечно», который длится уже почти двадцать лет.