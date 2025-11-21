Румер Уиллис поделилась трогательным видео, в котором рассказала, как ей порой трудно воспитывать двухлетнюю дочь Луэтту в одиночку. Говоря об этом, 37-летняя актриса не смогла сдержать слез.
«Только что хорошенько выплакалась в лесу… Иногда быть матерью-одиночкой тяжело. Ей не тяжело (никогда), но иногда бывает тяжело делать все в одиночку», — высказалась дочь Деми Мур.
После этого Румер улыбнулась и подняла большой палец вверх, показав, что у нее все хорошо.
Румер Уиллис родила Луэтту в 2023 году в отношениях с Дереком Ричардом Томасом. В августе 2024-го они расстались.
«Я воспитываю ребенка одна, но и Дерек принимает участие в воспитании», — говорила актриса.
Напомним, Румер Уиллис родилась в браке Деми Мур и Брюса Уиллиса. У звезд также есть младшие дочери — Скаут и Таллула. В 2000 году актеры расстались, но остались друзьями.
Румер рассказывала, что ее знаменитый отец, несмотря на тяжелую болезнь (у него диагностировали лобно-височную деменцию), любит проводить время с внучкой и всегда радуется, когда Луэтта его навещает.
«Он так воодушевлен и так мил с ней, учитывая трудности, с которыми он сталкивается. Всякий раз, когда мы приезжаем к ним в гости, его лицо озаряется радостью. Моя семья просто в восторге от нее. Мне так повезло, и ей так повезло. Я имею в виду, они просто одержимы ею», — говорила актриса изданию People.
Ранее Деми Мур показала архивные фото со старшей дочерью в честь ее 37-летия.