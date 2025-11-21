Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

37-летняя дочь Деми Мур расплакалась, рассказывая о воспитании дочери в одиночку

Румер Уиллис рассказала о трудностях, с которыми сталкивается как мать-одиночка
Румер Уиллис, фото: соцсети
Румер Уиллис, фото: соцсети

Румер Уиллис поделилась трогательным видео, в котором рассказала, как ей порой трудно воспитывать двухлетнюю дочь Луэтту в одиночку. Говоря об этом, 37-летняя актриса не смогла сдержать слез.

«Только что хорошенько выплакалась в лесу… Иногда быть матерью-одиночкой тяжело. Ей не тяжело (никогда), но иногда бывает тяжело делать все в одиночку», — высказалась дочь Деми Мур.

Румер Уиллис, фото: соцсети
Румер Уиллис, фото: соцсети

После этого Румер улыбнулась и подняла большой палец вверх, показав, что у нее все хорошо.

Румер Уиллис родила Луэтту в 2023 году в отношениях с Дереком Ричардом Томасом. В августе 2024-го они расстались.

«Я воспитываю ребенка одна, но и Дерек принимает участие в воспитании», — говорила актриса.

Напомним, Румер Уиллис родилась в браке Деми Мур и Брюса Уиллиса. У звезд также есть младшие дочери — Скаут и Таллула. В 2000 году актеры расстались, но остались друзьями.

Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсети
Румер Уиллис с дочерью Луэттой, фото: соцсетиИсточник: соцсети

Румер рассказывала, что ее знаменитый отец, несмотря на тяжелую болезнь (у него диагностировали лобно-височную деменцию), любит проводить время с внучкой и всегда радуется, когда Луэтта его навещает.

«Он так воодушевлен и так мил с ней, учитывая трудности, с которыми он сталкивается. Всякий раз, когда мы приезжаем к ним в гости, его лицо озаряется радостью. Моя семья просто в восторге от нее. Мне так повезло, и ей так повезло. Я имею в виду, они просто одержимы ею», — говорила актриса изданию People.

Ранее Деми Мур показала архивные фото со старшей дочерью в честь ее 37-летия. 