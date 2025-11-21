Звезда «9 роты» публично обратился к супруге: «Как мы умудрились пожениться?»

Звезда «9 роты» Алексей Чадов публично обратился к супруге Лейсан Галимовой в годовщину свадьбы. Артист признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что теперь ему кажется странным выбор даты для такого события. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Однако он рад случившемуся.
«Поздравляю тебя, дорогая, с нашим днем! Как мы с тобой умудрились в такую погодку пожениться? Видимо, очень хотели! Зато теперь в этом дождливом и пасмурном ноябре у нас всегда есть классный повод для радостного торжества», — написал актер.
Артист в 2021 году перестал скрывать свой роман с Галимовой. Звезда «9 роты» тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с ней, но не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он отмечал, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы. В 2023 году пара расписалась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении дочери Айи.
Ранее звезда «9 роты» снялся с годовалой дочерью на пляже.