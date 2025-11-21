Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогревают слухи о романе

Мэрил Стрип и Мартин Шорт вновь провоцируют слухи о своем романе. Они появились на спектакле с участием Тома Хэнкса. Папарацци запечатлели пару за кулисами театра «Гриффин» в Нью-Йорке.
Актеры, сыгравшие вместе в фильме «Убийства в одном здании», улыбались, беседуя с женой Хэнкса, Ритой Уилсон, и их сыном Четом.
76-летняя Стрип и 75-летний Шорт впервые заставили говорить о своем романе в январе 2024 года после того, как они мило общались, сидя рядом на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В то время представитель актера сообщил изданию People, что Мэрил и Мартин всего лишь очень хорошие друзья, не более того.
Шорт также опроверг слухи месяц спустя: «Мы не пара. Мы просто очень близкие люди».
Однако уже в марте источник сообщил изданию Page Six, что легенды кинематографа встречаются больше года: «Мэрил не могла не влюбиться в Мартина. Он джентльмен, он умеет ее рассмешить и в целом позитивный человек. Ей нравится быть рядом с ним».
Ранее Мэрил Стрип в образе Миранды Пристли посетила показ Dolce & Gabbana в Милане.