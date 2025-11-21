Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогревают слухи о романе

76-летняя Стрип и 75-летний Шорт впервые заставили говорить о своем романе в январе 2024 года после того, как они мило общались, сидя рядом на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В то время представитель актера сообщил изданию People, что Мэрил и Мартин всего лишь очень хорошие друзья, не более того.