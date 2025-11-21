Синтия Эриво рассказала о том, как она защитила Ариану Гранде от нападения фаната

38-летняя актриса Синтия Эриво, играющая Эльфабу во франшизе «Злая», посетила шоу Today 20 ноября. Там ее спросили об инциденте, произошедшем на премьере новой части фильма, и ее решении вмешаться и защитить коллегу, Ариану Гранде, от нападения мужчины.
«Я просто хотела убедиться, что с моей подругой все в порядке. Уверена, он не хотел причинить нам вреда, но я просто… Никогда не знаешь, что будет дальше, и я хотела убедиться, что с ней все хорошо. Это было моим первым побуждением», — призналась Эриво.
Инцидент произошел в Сингапуре во время пресс-тура к фильму «Злая. Часть 2». Гранде шла по красной дорожке вместе со своими коллегами по съемочной площадке Мишель Йео, Эриво и Джеффом Голдблюмом в Universal Studios Singapore. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как фанат перепрыгнул через ограждение и бросился к артистке, сильно схватив ее за плечи.
Синтия моментально поспешила на помощь Ариане, оттолкнув мужчину.
Ранее сообщалось, что напавшего на Ариану Гранде поклонника посадили в тюрьму.