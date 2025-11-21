Дочь Брюса Уиллиса рассказала, что отец перестал ее узнавать

Ранее сообщалось, что жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о том, что переезд супруга в отдельный дом с постоянным уходом оказался правильным решением для всей семьи. Она отметила, что это позволило ей снова выполнять роль жены, а не круглосуточного сиделки, а сам Уиллис стал немного более самостоятельным и даже начал встречаться с друзьями по пятницам.