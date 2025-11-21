Ричмонд
Дочь Брюса Уиллиса рассказала, что отец перестал ее узнавать

Румер Уиллис поделилась подробностями о состоянии здоровья актера, страдающего фронтотемпоральной деменцией
Брюс Уиллис и Румер Уиллис (фото: соцсети)
Брюс Уиллис и Румер Уиллис (фото: соцсети)

Зарубежные СМИ сообщили о новых деталях о самочувствии актера Брюса Уиллиса, который несколько лет борется с фронтотемпоральной деменцией. Как пишет австралийское издание News.com.au, его 37-летняя дочь Румер Уиллис рассказала, что отец все реже узнает ее во время встреч.

По данным американского портала ArcaMax и других изданий, Румер отметила, что, несмотря на прогрессирование болезни, она чувствует, что отец реагирует на проявляемую заботу и сохраняет эмоциональный отклик. СМИ указывают, что семья актера старается поддерживать его состояние и продолжает говорить о болезни открыто, чтобы привлечь внимание к диагнозу.

До этого родственники Уиллиса сообщали, что первоначально поставленный диагноз афазии перешел в более тяжелую форму неврологического заболевания — фронтотемпоральную деменцию.

Ранее сообщалось, что жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о том, что переезд супруга в отдельный дом с постоянным уходом оказался правильным решением для всей семьи. Она отметила, что это позволило ей снова выполнять роль жены, а не круглосуточного сиделки, а сам Уиллис стал немного более самостоятельным и даже начал встречаться с друзьями по пятницам.