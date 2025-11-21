Дочь Брюса Уиллиса рассказала, что отец перестал ее узнавать

Зарубежные СМИ сообщили о новых деталях о самочувствии актера Брюса Уиллиса, который несколько лет борется с фронтотемпоральной деменцией. Как пишет австралийское издание News.com.au, его 37-летняя дочь Румер Уиллис рассказала, что отец все реже узнает ее во время встреч.
По данным американского портала ArcaMax и других изданий, Румер отметила, что, несмотря на прогрессирование болезни, она чувствует, что отец реагирует на проявляемую заботу и сохраняет эмоциональный отклик. СМИ указывают, что семья актера старается поддерживать его состояние и продолжает говорить о болезни открыто, чтобы привлечь внимание к диагнозу.
До этого родственники Уиллиса сообщали, что первоначально поставленный диагноз афазии перешел в более тяжелую форму неврологического заболевания — фронтотемпоральную деменцию.
Ранее сообщалось, что жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала о том, что переезд супруга в отдельный дом с постоянным уходом оказался правильным решением для всей семьи. Она отметила, что это позволило ей снова выполнять роль жены, а не круглосуточного сиделки, а сам Уиллис стал немного более самостоятельным и даже начал встречаться с друзьями по пятницам.