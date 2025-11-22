Карьеру она начала строить еще в детстве, стремительно пройдя путь от подростковой звезды независимого кино до обладательницы двух номинаций на премию «Оскар» в один год. В ее жизни много скрытых деталей, но именно они делают историю Скарлетт Йоханссон еще более интересной.
Начала сниматься в 9 лет
Первый фильм, где появилась Скарлетт Йоханссон, — семейная комедия «Норт». Ей было девять лет, и роль была эпизодической, но именно она стала отправной точкой в карьере.
Через два года Йоханссон сыграла в романтической комедии «Если Люси упадет», а уже в 13 лет получила первую крупную драматическую роль. Речь о фильме Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей». Уже тогда критики отмечали редкое качество молодой актрисы — взрослое выражение глаз и необычную внутреннюю глубину.
Девочка из Нью-Йорка с братом-близнецом
Скарлетт и ее брат Хантер — разнояйцевые близнецы, родившиеся в День благодарения в 1984 году. Он выше ее почти на 30 см и никогда не стремился сниматься в кино. Хантер занимается общественными проектами и политикой: мужчина участвовал в президентской кампании Барака Обамы, работал помощником в мэрии Нью-Йорка и курировал программы помощи малоимущим.
Она самая кассовая актриса в мире
Согласно Box Office Mojo, совокупные мировые сборы фильмов, в которых снималась Йоханссон, превышают 14 млрд долларов — это больше, чем у любой другой актрисы в истории. Ее вклад в киновселенную Marvel — ключевой фактор, повлиявший на эту цифру, но в списке кассовых работ не только сыгранные ею супергерои. «Люси», «Престиж», «Книга джунглей» — все это крупные проекты, укрепившие ее статус.
Голос Йоханссон — ее суперсила
Уникальный низкий тембр актрисы стал ее визитной карточкой. Он открыл ей неожиданную дверь — именно благодаря нему актриса получила роль операционной системы Саманты в фильме Спайка Джонза «Она». Йоханссон не появляется ни в одном кадре, но ее голос создает эмоциональный центр картины. Многие критики называли ее работу «одним из лучших невидимых актерских исполнений десятилетия».
Две номинации на «Оскар» в один год
В 2020 году Йоханссон вошла в короткий список актеров, которым удавалось получить сразу две номинации на премию «Оскар» в один год: за фильм «Брачная история» в категории «Лучшая актриса», за фильм «Кролик Джоджо» в категории «Лучшая актриса второго плана». Это достижение не повторялось никем десятилетиями. Критики отмечали, что ее роли были диаметрально противоположными.
Она почти попала в Marvel, но не сразу
Мало кто знает, что роль Черной вдовы должна была играть Эмили Блант, но актриса отказалась из-за конфликта расписания. После этого компания Marvel пригласила Йоханссон, и та сразу согласилась.
Появление в «Железном человеке 2» сделало актрису частью одной из самых успешных франшиз в истории кино. Персонаж по имени Наташа Романофф стал одним из самых любимых у поклонников комиксов.
Йоханссон успела поработать и в театре
В 2010 году она дебютировала на Бродвее в спектакле «Вид с моста» Артура Миллера и получила премию Tony Award за роль второго плана. Это еще одно доказательство ее широкого актерского диапазона: актриса успешна не только кино, но и на серьезной театральной сцене.
Она запустила собственный косметический бренд
В 2022 году Йоханссон вместе с предпринимательницей Кейт Фостер создала бренд уходовой косметики The Outset. Философия марки — мягкие формулы без раздражающих компонентов. Актриса участвует в развитии бренда лично и регулярно говорит о важности заботы о коже.
Йоханссон принципиально не ведет соцсети
Несмотря на мировую популярность, актриса не пользуется социальными сетями. Она объясняет это тем, что не хочет тратить жизнь «на окна в телефоне» и что публичные платформы мешают ей сохранять внутреннее спокойствие.
В детстве она мечтала стать врачом
Прежде чем начать сниматься в кино, Йоханссон рассматривала медицину как вариант для будущей карьеры. Ей нравилась биология, и она часто говорила, что могла бы работать хирургом или педиатром.