Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Скарлетт Йоханссон — 41: редкие факты о звезде, которая покорила Голливуд

Скарлетт Йоханссон — одна из самых влиятельных и кассовых актрис XXI века. За титулами «иконы» и звезды номер один скрывается удивительно разнообразная биография, полная неожиданностей, рискованных решений и редких достижений
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media

Карьеру она начала строить еще в детстве, стремительно пройдя путь от подростковой звезды независимого кино до обладательницы двух номинаций на премию «Оскар» в один год. В ее жизни много скрытых деталей, но именно они делают историю Скарлетт Йоханссон еще более интересной.

Начала сниматься в 9 лет

Первый фильм, где появилась Скарлетт Йоханссон, — семейная комедия «Норт». Ей было девять лет, и роль была эпизодической, но именно она стала отправной точкой в карьере.

Скарлетт Йоханссон в фильме Норт
Скарлетт Йоханссон в фильме «Норт»

Через два года Йоханссон сыграла в романтической комедии «Если Люси упадет», а уже в 13 лет получила первую крупную драматическую роль. Речь о фильме Роберта Редфорда «Заклинатель лошадей». Уже тогда критики отмечали редкое качество молодой актрисы — взрослое выражение глаз и необычную внутреннюю глубину.

Девочка из Нью-Йорка с братом-близнецом

Скарлетт и ее брат Хантер — разнояйцевые близнецы, родившиеся в День благодарения в 1984 году. Он выше ее почти на 30 см и никогда не стремился сниматься в кино. Хантер занимается общественными проектами и политикой: мужчина участвовал в президентской кампании Барака Обамы, работал помощником в мэрии Нью-Йорка и курировал программы помощи малоимущим.

Она самая кассовая актриса в мире

Скарлетт Йоханссон в фильме Люси
Скарлетт Йоханссон в фильме «Люси»

Согласно Box Office Mojo, совокупные мировые сборы фильмов, в которых снималась Йоханссон, превышают 14 млрд долларов — это больше, чем у любой другой актрисы в истории. Ее вклад в киновселенную Marvel — ключевой фактор, повлиявший на эту цифру, но в списке кассовых работ не только сыгранные ею супергерои. «Люси», «Престиж», «Книга джунглей» — все это крупные проекты, укрепившие ее статус.

Голос Йоханссон — ее суперсила

Уникальный низкий тембр актрисы стал ее визитной карточкой. Он открыл ей неожиданную дверь — именно благодаря нему актриса получила роль операционной системы Саманты в фильме Спайка Джонза «Она». Йоханссон не появляется ни в одном кадре, но ее голос создает эмоциональный центр картины. Многие критики называли ее работу «одним из лучших невидимых актерских исполнений десятилетия».

Кадр из фильма Она
Кадр из фильма «Она»

Две номинации на «Оскар» в один год

В 2020 году Йоханссон вошла в короткий список актеров, которым удавалось получить сразу две номинации на премию «Оскар» в один год: за фильм «Брачная история» в категории «Лучшая актриса», за фильм «Кролик Джоджо» в категории «Лучшая актриса второго плана». Это достижение не повторялось никем десятилетиями. Критики отмечали, что ее роли были диаметрально противоположными.

Скарлетт Йоханссон в фильме Кролик Джоджо
Скарлетт Йоханссон в фильме «Кролик Джоджо»

Она почти попала в Marvel, но не сразу

Мало кто знает, что роль Черной вдовы должна была играть Эмили Блант, но актриса отказалась из-за конфликта расписания. После этого компания Marvel пригласила Йоханссон, и та сразу согласилась.

Появление в «Железном человеке 2» сделало актрису частью одной из самых успешных франшиз в истории кино. Персонаж по имени Наташа Романофф стал одним из самых любимых у поклонников комиксов.

Скарлетт Йоханссон и Роберт Дауни младший в фильме Железный человек 2
Скарлетт Йоханссон и Роберт Дауни младший в фильме «Железный человек 2»

Йоханссон успела поработать и в театре

В 2010 году она дебютировала на Бродвее в спектакле «Вид с моста» Артура Миллера и получила премию Tony Award за роль второго плана. Это еще одно доказательство ее широкого актерского диапазона: актриса успешна не только кино, но и на серьезной театральной сцене.

Она запустила собственный косметический бренд

Скарлетт Йоханссон
Скарлетт ЙоханссонИсточник: Legion-Media.ru

В 2022 году Йоханссон вместе с предпринимательницей Кейт Фостер создала бренд уходовой косметики The Outset. Философия марки — мягкие формулы без раздражающих компонентов. Актриса участвует в развитии бренда лично и регулярно говорит о важности заботы о коже.

Йоханссон принципиально не ведет соцсети

Несмотря на мировую популярность, актриса не пользуется социальными сетями. Она объясняет это тем, что не хочет тратить жизнь «на окна в телефоне» и что публичные платформы мешают ей сохранять внутреннее спокойствие.

В детстве она мечтала стать врачом

Скарлетт Йоханссон в фильме Трудности перевода
Скарлетт Йоханссон в фильме «Трудности перевода»

Прежде чем начать сниматься в кино, Йоханссон рассматривала медицину как вариант для будущей карьеры. Ей нравилась биология, и она часто говорила, что могла бы работать хирургом или педиатром.