Согласно Box Office Mojo, совокупные мировые сборы фильмов, в которых снималась Йоханссон, превышают 14 млрд долларов — это больше, чем у любой другой актрисы в истории. Ее вклад в киновселенную Marvel — ключевой фактор, повлиявший на эту цифру, но в списке кассовых работ не только сыгранные ею супергерои. «Люси», «Престиж», «Книга джунглей» — все это крупные проекты, укрепившие ее статус.