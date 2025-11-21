16-летняя Анна Пересильд показала романтичные моменты с Дмитриенко

«Как же я рада за Аню и Ваню. На первой фотографии сидит Ваня на фоне, так мило. И особенно: “Я люблю тебя очень сильно!”», «Аня, будьте счастливы», «Такие чудесные», «Классные фото, моменты жизни», «Какой же вайб веет от этих фоточек», «Вы очень красивая», — писали поклонники.