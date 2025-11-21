Ричмонд
16-летняя Анна Пересильд показала романтичные моменты с Дмитриенко

Актриса поделилась важными моментами из своей жизни

Анна Пересильд опубликовала подборку фотографий из своей галереи. На первом снимке звезда позировала в длинной юбке, укороченном топе и перчатках.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

На заднем фоне на диване, по всей видимости, сидел ее возлюбленный Ваня Дмитриенко. 16-летняя актриса запечатлела себя в салоне автомобиля, в отражении зеркала лифта, в котором она ехала с охапкой белых роз.

Анна Пересильд, фото: соцсети
Анна Пересильд, фото: соцсети

 Пересильд запечатлела и надпись на стекле автомобиля, которая гласила: «Я люблю тебя очень», а также наклейку от жвачки Love is… со словами: «Любовь — это… считать часы, когда вы врозь».

Анна Пересильд показала трогательное фото, фото: соцсети
Анна Пересильд показала трогательное фото, фото: соцсети
Анна Пересильд показала трогательное фото, фото: соцсети
Анна Пересильд показала трогательное фото, фото: соцсети

Одним из первых публикацию прокомментировал Дмитриенко. «Крутышка», — написал 20-летний исполнитель.

«Как же я рада за Аню и Ваню. На первой фотографии сидит Ваня на фоне, так мило. И особенно: “Я люблю тебя очень сильно!”», «Аня, будьте счастливы», «Такие чудесные», «Классные фото, моменты жизни», «Какой же вайб веет от этих фоточек», «Вы очень красивая», — писали поклонники.

Ранее Дмитриенко поздравил Пересильд, возглавившую рейтинг лучших актрис 2025 года. Артист признался, что гордится возлюбленной. 