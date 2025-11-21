Жена Сарика Андреасяна снялась в бикини в Дубае

Жена режиссера Сарика Андреасяна снялась в бикини в Дубае. Актриса Елизавета Моряк позировала в белом купальнике на пляже и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Супруги отдыхают в ОАЭ вместе с детьми. У пары две дочери: двухлетняя Элизабет и шестимесячная Шарлиз.
Звезда недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года.
Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».
