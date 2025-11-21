Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Сарика Андреасяна снялась в бикини в Дубае

Жена режиссера Сарика Андреасяна показала себя в бикини
Жена Сарика Андреасяна снялась в бикини в Дубае
Жена Сарика Андреасяна снялась в бикини в ДубаеИсточник: www_gazeta_ru

Жена режиссера Сарика Андреасяна снялась в бикини в Дубае. Актриса Елизавета Моряк позировала в белом купальнике на пляже и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Супруги отдыхают в ОАЭ вместе с детьми. У пары две дочери: двухлетняя Элизабет и шестимесячная Шарлиз.

Звезда недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года.

Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня».

Ранее Елизавета Моряк вышла в свет в пышном платье с глубоким декольте.