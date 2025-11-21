Ивана Малич опубликовала трогательные семейные кадры с годовалым сыном Василием и мужем Милошем Биковичем. Она сняла наследника во время сна.
Модель также запечатлела свое отражение в зеркале лифта. Рядом с ней стоял Василий. Он был повернут к камере спиной. Возле Малич также стояла детская коляска. По всей видимости, они собирались идти на прогулку.
На одном из кадров Василий был запечатлен со знаменитым отцом. Они вместе сидели в кафе. Бикович держал наследника на руках. Лицо малыша Малич скрыла эмодзи в виде красного сердечка. Она засняла момент, когда актер что-то увлеченно смотрел в телефоне.
«Случайные моменты ноября», — подписала кадры жена звезды «Холопа».
Напомним, Милош Бикович счастлив в браке с моделью из Черногории Иваной Малич. В январе 2024 года у пары родился сын Василий. Недавно актер рассказал, на каком языке говорит его наследник.
«Мой сын заговорил на русском. Первая фраза у него была “папа”, не “тата”. Потом мы его увезли в Сербию на несколько месяцев. Он с няней очень часто общается и благодаря ей начал говорить “папа”, “машина”. А в Сербии, конечно, забыл, начал на сербском. Сейчас вернулся в Россию — и опять на русском. Сразу два языка развиваются в его голове, поэтому я специально какие-то вещи для него повторяю — на сербском и на русском. У него двойная система мышления», — рассказал актер Вадиму Вернику в рамках проекта «Актерская студия».
