Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Милоша Биковича показала трогательные фото актера с сыном

Ивана Малич поделилась семейными кадрами

Ивана Малич опубликовала трогательные семейные кадры с годовалым сыном Василием и мужем Милошем Биковичем. Она сняла наследника во время сна.

Жена и сын Милоша Биковича, фото: соцсети
Жена и сын Милоша Биковича, фото: соцсети

Модель также запечатлела свое отражение в зеркале лифта. Рядом с ней стоял Василий. Он был повернут к камере спиной. Возле Малич также стояла детская коляска. По всей видимости, они собирались идти на прогулку.

На одном из кадров Василий был запечатлен со знаменитым отцом. Они вместе сидели в кафе. Бикович держал наследника на руках. Лицо малыша Малич скрыла эмодзи в виде красного сердечка. Она засняла момент, когда актер что-то увлеченно смотрел в телефоне.

«Случайные моменты ноября», — подписала кадры жена звезды «Холопа».

Сын Милоша Биковича, фото: соцсети
Сын Милоша Биковича, фото: соцсети

Напомним, Милош Бикович счастлив в браке с моделью из Черногории Иваной Малич. В январе 2024 года у пары родился сын Василий. Недавно актер рассказал, на каком языке говорит его наследник.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

«Мой сын заговорил на русском. Первая фраза у него была “папа”, не “тата”. Потом мы его увезли в Сербию на несколько месяцев. Он с няней очень часто общается и благодаря ей начал говорить “папа”, “машина”. А в Сербии, конечно, забыл, начал на сербском. Сейчас вернулся в Россию — и опять на русском. Сразу два языка развиваются в его голове, поэтому я специально какие-то вещи для него повторяю — на сербском и на русском. У него двойная система мышления», — рассказал актер Вадиму Вернику в рамках проекта «Актерская студия».

Ранее Милош Бикович с длинными волосами снялся с козой на съемках «Холопа 3». 