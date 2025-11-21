Ричмонд
Настя Задорожная показала подросшую дочь

Актриса поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
Настя Задорожная показала подросшую дочь
Настя Задорожная показала подросшую дочь

Певица, актриса Настя Задорожная показала подросшую дочь. Звезда снялась с годовалой Александрой и поделилась домашними кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка недавно прилетела с мужем и ребенком в Россию.

Исполнительница стала матерью за несколько недель до своего 39-летия. Она родила дочь от бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность.

Знаменитость рассказывала, что встреча с мужем изменила ее жизнь. Актриса отказалась от нервной работы, чтобы восстановить свое здоровье и забеременеть. У артистки ушло на подготовку несколько лет. Однако, по словам звезды, она была спокойна и не требовала от себя «ничего сверхъестественного». Задорожная призывала женщин не бояться рожать после 40 лет, но бережно относиться к своему организму.

Ранее Анастасия Задорожная показала кадры со своей свадьбы.