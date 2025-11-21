Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге увеличат финансовую поддержку кинопроизводителей на 40% в 2026 году

Общая сумма субсидий в 2025 году составила 250 млн рублей
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2026 году увеличат на 40% размер финансовой поддержки кинопроизводителей, которые снимают фильмы на территории города. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Предоставление субсидий организациям кинематографии на производство в Петербурге ежегодно проходит на основе конкурса, в 2025 году их общая сумма составила 250 млн рублей.

«По поручению губернатора с 2022 года участие в конкурсе могут принимать не только НКО, но и коммерческие киностудии. Помимо этого, введен формат возмещения затрат на уже снятые кинокартины. В следующем году мы увеличим размер субсидий до 350 млн рублей», — приводятся в сообщении слова Пиотровского.

Вице-губернатор также рассказал об итогах отбора в 2025 году.

«В этом году на конкурс поступило 89 заявок кинопроизводителей. По решению комиссии, в которую входят киноведы, критики, представители Союза кинематографистов, творческих общественных организаций, поддержку получили 29 фильмов», — указал он.

Ряд получивших поддержку в этом году фильмов обращается к теме Великой Отечественной войны, в их числе — «Фронтовые сестрички» и «Остров Сухо». Среди документальных он отметил картины «Брат навсегда» и «Операция “Росси”», а также несколько проектов киностудии «Ленфильм».