В Петербурге увеличат финансовую поддержку кинопроизводителей на 40% в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга в 2026 году увеличат на 40% размер финансовой поддержки кинопроизводителей, которые снимают фильмы на территории города. Об этом говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Бориса Пиотровского.
Предоставление субсидий организациям кинематографии на производство в Петербурге ежегодно проходит на основе конкурса, в 2025 году их общая сумма составила 250 млн рублей.
«По поручению губернатора с 2022 года участие в конкурсе могут принимать не только НКО, но и коммерческие киностудии. Помимо этого, введен формат возмещения затрат на уже снятые кинокартины. В следующем году мы увеличим размер субсидий до 350 млн рублей», — приводятся в сообщении слова Пиотровского.
Вице-губернатор также рассказал об итогах отбора в 2025 году.
«В этом году на конкурс поступило 89 заявок кинопроизводителей. По решению комиссии, в которую входят киноведы, критики, представители Союза кинематографистов, творческих общественных организаций, поддержку получили 29 фильмов», — указал он.
Ряд получивших поддержку в этом году фильмов обращается к теме Великой Отечественной войны, в их числе — «Фронтовые сестрички» и «Остров Сухо». Среди документальных он отметил картины «Брат навсегда» и «Операция “Росси”», а также несколько проектов киностудии «Ленфильм».