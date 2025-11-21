«Мне кажется, что мы с Зиппи сошлись как раз характерами: оба вспыльчивые, но быстро отходчивые. Безусловно, бывает такое, что мы друг на друга можем прикрикнуть, но через минуту уже целуемся. С опытом понимаю, как нужно уходить от конфликтов: нет ничего важнее семьи», — поведал звезда сериала «Жизнь по вызову» в интервью PeopleTalk.