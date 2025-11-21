Зепюр Прилучная-Брутян показала, как двухлетний сын Микаэль катает ее на детской машинке по улице поздним вечером. 29-летняя актриса вместе с сыном и мужем Павлом Прилучным сейчас отдыхает в Сочи.
Микаэль заявил знаменитой маме, что ему не нужен самокат — ему уже нужна машина. Прилучная-Брутян помогала ему рулить и вести машинку в правильном направлении.
«Уже сам водит, маму катает», — подписала она видео.
Прилучный вместе с женой также приехал в Сочи по работе — 25 ноября они дадут спектакль «Взрослые игры».
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян расписались в мае 2022-го. В августе того же года они сыграли роскошную свадьбу, а в конце апреля 2023-го у супругов родился сын Микаэль.
Недавно 38-летний актер признался, что в их семье тоже бывают ссоры. Он пояснил, что у него и жены вспыльчивые характеры. Однако оба быстро отходят.
«Мне кажется, что мы с Зиппи сошлись как раз характерами: оба вспыльчивые, но быстро отходчивые. Безусловно, бывает такое, что мы друг на друга можем прикрикнуть, но через минуту уже целуемся. С опытом понимаю, как нужно уходить от конфликтов: нет ничего важнее семьи», — поведал звезда сериала «Жизнь по вызову» в интервью PeopleTalk.
У Прилучного также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце. Актеры развелись в 2020 году. В августе 2025-го Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и в скором времени должна родить дочь.
Ранее Павел Прилучный страстно поцеловал жену во время фотосессии.