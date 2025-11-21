Ричмонд
Жена Прилучного показала, как двухлетний сын катает ее на детской машине

Звездная семья сейчас отдыхает в Сочи

Зепюр Прилучная-Брутян показала, как двухлетний сын Микаэль катает ее на детской машинке по улице поздним вечером. 29-летняя актриса вместе с сыном и мужем Павлом Прилучным сейчас отдыхает в Сочи.

Зепюр Прилучная-Брутян катается с сыном на машинке, фото: соцсети
Зепюр Прилучная-Брутян катается с сыном на машинке, фото: соцсети

Микаэль заявил знаменитой маме, что ему не нужен самокат — ему уже нужна машина. Прилучная-Брутян помогала ему рулить и вести машинку в правильном направлении.

«Уже сам водит, маму катает», — подписала она видео.

Прилучный вместе с женой также приехал в Сочи по работе — 25 ноября они дадут спектакль «Взрослые игры».

Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян расписались в мае 2022-го. В августе того же года они сыграли роскошную свадьбу, а в конце апреля 2023-го у супругов родился сын Микаэль.

Сын Павла Прилучного катает маму на машинке, фото: соцсети
Сын Павла Прилучного катает маму на машинке, фото: соцсети

Недавно 38-летний актер признался, что в их семье тоже бывают ссоры. Он пояснил, что у него и жены вспыльчивые характеры. Однако оба быстро отходят.

«Мне кажется, что мы с Зиппи сошлись как раз характерами: оба вспыльчивые, но быстро отходчивые. Безусловно, бывает такое, что мы друг на друга можем прикрикнуть, но через минуту уже целуемся. С опытом понимаю, как нужно уходить от конфликтов: нет ничего важнее семьи», — поведал звезда сериала «Жизнь по вызову» в интервью PeopleTalk.

Павел Прилучный с сыном Микаэлем, фото: соцсети
Павел Прилучный с сыном Микаэлем, фото: соцсети

У Прилучного также есть 12-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия от первой жены Агаты Муцениеце. Актеры развелись в 2020 году. В августе 2025-го Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и в скором времени должна родить дочь.

Ранее Павел Прилучный страстно поцеловал жену во время фотосессии. 