Катерина Шпица рассказала о необычном знакомстве с первым мужем

Актриса Шпица познакомилась с первым мужем на съемках сцены с избиением
Катерина Шпица
Катерина Шпица

Актриса Катерина Шпица в передаче «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала необычную историю знакомства с первым мужем. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Звезда сериала «Полярный» призналась, что первый муж, отец ее сына Германа, взаимностью ответил практически сразу, когда они познакомились на съемочной площадке.

«Он был правой рукой постановщика трюков и в тот день он ставил сцену избиения моей героини. Он побил меня руками Леонида Бичевина», — посмеялась она.

Знаменитость отметила, что взаимопонимание между ними возникло сразу.

«Я сказала что-то вроде: “Константин, да вы не переживайте, меня нормально можно душить, у меня шея крепкая”. Ему понравилась эта шутка, мы посмеялись, начали общаться», — вспомнила артистка..

Ранее Катерина Шпица снялась в купальнике на Бали в день своего 40-летия.