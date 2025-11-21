Мария Ильюхина в личном блоге поделилась новыми снимками в эффектных образах. Актриса разместила личные кадры в честь своего дня рождения — 19 ноября ей исполнилось 22 года.
Звезда сериала «Воронины» позировала в ярко-красном длинном платье с открытой спиной. Стилисты собрали ее волосы в высокий небрежный пучок, оставив локоны у лица, а визажисты сделали яркий макияж. Актриса дополнила свой образ массивными золотистыми серьгами и браслетами.
Также она предстала перед камерой в черном облегающем мини-платье с короткими рукавами и капроновых колготках. Ильюхина распустила длинные волосы, которые стилисты завили ей в локоны. Также она надела черные атласные перчатки и серьги-гвоздики.
«С днем рождения меня! 22!» — написала артистка.
Мария Ильюхина прославилась после того, как сыграла Машу Воронину в сериале «Воронины». Она перевоплотилась в старшую дочь главных героев — Веры (Екатерина Волкова) и Кости (Георгий Дронов).
В 2024 году создатели проекта сняли продолжение. Однако на роль Маши они позвали другую актрису — Карину Орлову. Ильюхина признавалась, что обиделась на коллег и обвинила их в предательстве.
«Представляете, каково мне? Я десять лет играла в этом сериале, десять лет жизни посвятила: все детство, отрочество. Я многими сферами жизни пожертвовала, чтобы сниматься в этом проекте, и я безумно счастлива, что снималась в нем. А меня просто взяли и послали. Послали не текстом прямым, конечно, а такими поступками», — говорила актриса.
В 2022 году Мария Ильюхина вышла замуж за однокурсника Алексея Шарова. В марте 2023-го у пары родилась дочь Мария.
Ранее Мария Ильюхина показала подросшую дочь.