«Смерть» Джеки Чана стала трендом в интернете

Соцсети заполонили ложные слухи о смерти легенды боевиков
Звезда Голливуда и мастер боевых искусств Джеки Чан стал жертвой фейковой новости. В соцсетях появился вирусный пост о том, что актер скончался.

Сообщение сопровождалось сгенерированной ИИ фотографией, на которой Джеки Чан лежит на больничной кровати, и информацией о том, при каких обстоятельствах ушел из жизни исполнитель. Ложная новость быстро разлетелась по интернету, заставив поклонников актера искать информацию в подтвержденных источниках. В своих блогах фанаты опровергали: «Джеки Чан жив!». 

На самом деле, 71-летний Джеки Чан жив, и этот инцидент с фейковыми сообщениями о его кончине — далеко не первый. За последние десять лет легендарный актер и каскадер неоднократно становится объектом подобных слухов. Сам Джеки Чан шутил по этому поводу, сообщая, что он жив и занимается съемками.

Один из последних фильмов с участием Джеки Чана «Охота за тенью» стал кассовым хитом в Китае. В начале октября артист делился в социальных сетях совместными фотографиями с баскетболистом Шакилом О’Нилом и футболистом Дэвидом Бекхэмом. Среди предстоящих проектов актера «Новая полицейская история 2», «История телохранителя», «Шепот благодарности» и другие фильмы.

Недавно Джеки Чан посетил Казахстан для отбора локаций будущего совместного фильма.