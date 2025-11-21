На самом деле, 71-летний Джеки Чан жив, и этот инцидент с фейковыми сообщениями о его кончине — далеко не первый. За последние десять лет легендарный актер и каскадер неоднократно становится объектом подобных слухов. Сам Джеки Чан шутил по этому поводу, сообщая, что он жив и занимается съемками.