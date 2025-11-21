Ричмонд
Более 30 фильмов выдвинули для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие
Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»
Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объявлен список фильмов, представленных на рассмотрение экспертному совету Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». В него вошли 34 картины, сообщили журналистам организаторы премии.

«В конкурсе премии участвуют фильмы стран, разделяющих общие культурные и духовные традиции. Свои картины представили Россия, Китай, Турция, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Сербия, Узбекистан, Венесуэла, Куба, Сенегал, ЮАР, Пакистан, Беларусь, Индонезия, Вьетнам, Иран и другие. Каждая из этих стран направила работы, отражающие особенности и богатство национального кинематографа», — сообщили организаторы.

Премия будет присуждаться в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство». Также в рамках церемонии будет вручен «Приз за вклад в мировой кинематограф».