Более 30 фильмов выдвинули для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Премия будет присуждаться в следующих номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в Евразийское пространство». Также в рамках церемонии будет вручен «Приз за вклад в мировой кинематограф».