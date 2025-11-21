Режиссерский проект Джоша Буна, известного своей работой над сентиментальной драмой «Виноваты звезды», обещает стать событием для поклонников семейной саги и эмоционального кино. В статье расскажем, каковы сюжетные перипетии картины, кто входит в звездный состав, когда выйдет фильм «Сожалею о тебе» и оправдает ли он ожидания поклонников бестселлера.
Когда выйдет фильм «Сожалею о тебе»
Премьера фильма уже состоялась для международной аудитории — в мировой прокат картина вышла 22 октября 2025 года. Российским же зрителям стоит отметить в календаре 11 декабря 2025 года — в этот день лента появится в отечественных кинотеатрах при поддержке прокатчика Global Film. Такой небольшой временной разрыв между международной и российской премьерами позволяет сохранить интригу и избежать появления спойлеров.
О чем будет фильм «Сожалею о тебе»
«Сожалею о тебе» — это семейная драма, исследующая сложные отношения между матерью-перфекционисткой Морган Грант и ее 16-летней дочерью Кларой. Девочка задыхается от тотального контроля, в то время как Морган, движимая страхом и любовью, не может вести себя иначе. Их напряженное противостояние, в которое пытается вмешаться отец семейства Крис, достигает пика, когда тот попадает в аварию. Эта трагедия становится точкой невозврата, заставляя героинь пересмотреть все, что они знали о себе, друг о друге и своей семье. Общее горе сталкивает их лбами, но, возможно, именно оно поможет им найти путь к примирению и новому пониманию любви.
Кто снимается в фильме «Сожалею о тебе»
Режиссер Джош Бун собрал для экранизации книги Колин Гувер интересный актерский ансамбль, включающий голливудских звезд и талантливую молодежь.
Эллисон Уильямс в роли Морган Грант. Актриса, известная по сериалу «Девочки» и фильму «Прочь», мастерски воплощает на экране сложный образ матери, разрывающейся между гиперопекой и желанием счастья для дочери.
Маккенна Грейс в роли Клары. Юная, но уже очень опытная актриса («Призрак дома на холме», «Дневники вампира»), которая блестяще передает всю боль, гнев и растерянность подростка, пытающегося вырваться из-под родительского крыла.
Скотт Иствуд в роли Криса Гранта. Актер сыграл отца семейства, который пытается быть миротворцем.
Дэйв Франко заявлен в одной из ключевых второстепенных ролей. Его персонаж вносит в повествование дополнительные эмоциональные слои.
Интересные факты о фильме «Сожалею о тебе»
Создание фильма было сопряжено с творческими поисками и определенными вызовами, что делает его еще интереснее.
Создатели фильма оказались под пристальным вниманием из-за скандала вокруг предыдущей экранизации книги Колин Гувер (речь о фильме «Все закончится на нас»), где у актрисы Блейк Лайвли возникли творческие разногласия с режиссером Джастином Бальдони. Картине «Сожалею о тебе» удалось избежать подобной шумихи, но, по мнению некоторых критиков, ценой потери части души оригинала.
Джош Бун не понаслышке знаком с успешными экранизациями — именно он стоял за культовой мелодрамой «Виноваты звезды». Выбор книги Колин Гувер для создания нынешней ленты был закономерным, однако в этот раз ему пришлось иметь дело не с подростковой романтикой, а с более взрослой и сложной семейной драмой.
Поклонники книги отмечают, что в фильме была опущена важная сюжетная линия, связанная с актерскими амбициями Клары. Именно через театр и стремление девушки к самостоятельности в романе наиболее остро раскрывался ее конфликт с матерью. В фильме этот пласт был почти полностью утрачен, что упростило характеры героинь.
Оператору картины Тиму Орру удалось наполнить кадры особой меланхоличной эстетикой. Сцены жизни в пригороде сняты с такой внимательностью к деталям, что тишина и пустота в кадре сами начинают говорить о горе и невысказанных чувствах.