«Сожалею о тебе» — это семейная драма, исследующая сложные отношения между матерью-перфекционисткой Морган Грант и ее 16-летней дочерью Кларой. Девочка задыхается от тотального контроля, в то время как Морган, движимая страхом и любовью, не может вести себя иначе. Их напряженное противостояние, в которое пытается вмешаться отец семейства Крис, достигает пика, когда тот попадает в аварию. Эта трагедия становится точкой невозврата, заставляя героинь пересмотреть все, что они знали о себе, друг о друге и своей семье. Общее горе сталкивает их лбами, но, возможно, именно оно поможет им найти путь к примирению и новому пониманию любви.