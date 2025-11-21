Ричмонд
Паулина Андреева показала архивные фото со съемок «Метода»

Актриса рада, что снималась в популярном сериале

Паулина Андреева в личном блоге поделилась архивными кадрами, которые были сделаны на съемках сериала «Метод». На снимках актриса была запечатлена с коллегами, в частности с Константином Хабенским, и другими сотрудниками съемочной группы. Звезда призналась: она рада тому, что снималась в этом проекте.

Паулина Андреева, фото: соцсети
Паулина Андреева, фото: соцсети

«Спасибо сериалу “Метод”, что случился со мной», — подписала снимки 37-летняя актриса.

Паулина Андреева, фото: соцсети
Паулина Андреева, фото: соцсети

Андреева снялась в первых двух сезонах проекта. Она сыграла Есению Стеклову, стажера и возлюбленную сыщика Родиона Меглина (Константин Хабенский). Недавно состоялась премьера третьего сезона. Звезда сериала «Оттепель» посетила презентацию, хотя в новой части она не появится. Вместо Андреевой в героиню перевоплотится Анна Савранская, звезда фильма «Лед 3».

Паулина Андреева и Константин Хабенский, фото: соцсети
Паулина Андреева и Константин Хабенский, фото: соцсети

«Для меня драматургически сериал завершился на втором сезоне. Я очень рада возвращению Юры Быкова, который нашел новый способ рассказа этой истории. Я ему благодарна за нашу с ним работу на первом “Методе”. И ему, и Александру Цекало, и Константину Хабенскому. Счастье, что в моей жизни этот проект случился, но надо уметь завершать и идти дальше», — объяснила Андреева свой уход из проекта изданию PeopleTalk.

Паулина Андреева, фото: соцсети
Паулина Андреева, фото: соцсети

Действия третьей части «Метода» происходят спустя пять лет после событий, показанных во втором сезоне. Родион Меглин больше не работает один — теперь под его началом группа маньяков. Они прекрасно понимают психологию преступника и находят виновников самых жутких и кровавых серийных убийств по всей стране.

Паулина Андреева, фото: соцсети
Паулина Андреева, фото: соцсети

Ранее Паулина Андреева показала редкие фото с отдыха в Непале. 