Актриса Алена Бабенко впервые за долгое время вышла в свет с мужем. Супруги приехали на церемонию вручения премии «Кинорепортер. Событие года». Они позировали на красной дорожке и поделились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с мероприятия.
Звезда фильма «Водитель для Веры» в 2011 году официально зарегистрировала отношения с бизнесменом, мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. На тот момент сыну знаменитости от брака с режиссером Виталием Бабенко было 19 лет. Артистка признавалась, что «позволяла себе гулять и возвращаться поздно домой», и это привело к разводу с отцом Никиты. По словам звезды, она переживала за первенца, которому было тяжело принять расставание родителей, и он даже замкнулся, но позже им удалось проработать эту проблему и наладить отношения. Субоч также принимал в этом участие, стараясь поддержать пасынка и стать для него другом.
В 43 года артистка стала бабушкой, у нее родился внук Теодор, сейчас мальчику десять лет. Никита Бабенко с женой Саломеей и ребенком уехал из России. Артистка периодически летает к ним в гости, но признается, что ей не хватает общения с любимыми людьми.
