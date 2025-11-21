Алена Бабенко впервые за долгое время вышла в свет с мужем

Звезда фильма «Водитель для Веры» в 2011 году официально зарегистрировала отношения с бизнесменом, мастером спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуардом Субочем. На тот момент сыну знаменитости от брака с режиссером Виталием Бабенко было 19 лет. Артистка признавалась, что «позволяла себе гулять и возвращаться поздно домой», и это привело к разводу с отцом Никиты. По словам звезды, она переживала за первенца, которому было тяжело принять расставание родителей, и он даже замкнулся, но позже им удалось проработать эту проблему и наладить отношения. Субоч также принимал в этом участие, стараясь поддержать пасынка и стать для него другом.