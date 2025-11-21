«В тот год NBC обладала правами на трансляцию Олимпийских игр. Поэтому они объединили два проекта, и мы отправились в Китай. Работа в Шанхае — невероятный опыт. Я горжусь третьей частью, потому что считаю ее хорошим самостоятельным фильмом. Мы собрались и сделали то, что умеем, с другой командой», ― рассказал актер.