Брендан Фрейзер рассказал в интервью изданию AP о возможных съемках в четвертой части приключенческой франшизы «Мумия». 56-летний актер сообщил, что «ждал этого звонка двадцать лет».
Брендан Фрейзер сыграл в первой «Мумии» и двух сиквелах: «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). В 2025 году была анонсирована четвертая часть франшизы. Сообщалось, что Фрейзер и Рэйчел Вайс ведут переговоры о возвращении к своим ролям.
«Пришло время дать поклонникам то, что они хотят», — отметил в интервью Фрейзер.
При этом актер признался, что гордится третьей частью «Мумии». «Гробница императора драконов» снимались в Пекине во время Олимпиады.
«В тот год NBC обладала правами на трансляцию Олимпийских игр. Поэтому они объединили два проекта, и мы отправились в Китай. Работа в Шанхае — невероятный опыт. Я горжусь третьей частью, потому что считаю ее хорошим самостоятельным фильмом. Мы собрались и сделали то, что умеем, с другой командой», ― рассказал актер.
Над «Мумией 4» будут работать режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, перезагрузившие франшизу «Крик» в 2022 году. Предстоящий фильм будет прямым продолжением второй части.
Ранее сообщалось, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс могут воссоединиться в перезапуске «Мумии».