Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Я ждал этого звонка 20 лет»: Брендан Фрейзер снимется в «Мумии 4»

Актер согласился на участие в перезапуске приключенческой франшизы
Брендан Фрейзер
Брендан ФрейзерИсточник: Legion-Media.ru

Брендан Фрейзер рассказал в интервью изданию AP о возможных съемках в четвертой части приключенческой франшизы «Мумия». 56-летний актер сообщил, что «ждал этого звонка двадцать лет».

Брендан Фрейзер сыграл в первой «Мумии» и двух сиквелах: «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора драконов» (2008). В 2025 году была анонсирована четвертая часть франшизы. Сообщалось, что Фрейзер и Рэйчел Вайс ведут переговоры о возвращении к своим ролям.

«Пришло время дать поклонникам то, что они хотят», — отметил в интервью Фрейзер.

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»

При этом актер признался, что гордится третьей частью «Мумии». «Гробница императора драконов» снимались в Пекине во время Олимпиады.

«В тот год NBC обладала правами на трансляцию Олимпийских игр. Поэтому они объединили два проекта, и мы отправились в Китай. Работа в Шанхае — невероятный опыт. Я горжусь третьей частью, потому что считаю ее хорошим самостоятельным фильмом. Мы собрались и сделали то, что умеем, с другой командой», ― рассказал актер.

Над «Мумией 4» будут работать режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет, перезагрузившие франшизу «Крик» в 2022 году. Предстоящий фильм будет прямым продолжением второй части.

Ранее сообщалось, что Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс могут воссоединиться в перезапуске «Мумии».