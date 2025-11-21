Ричмонд
Кустурица надеется снять фильм по мотивам Достоевского в Москве или Петербурге

По словам режиссера, участие актера Юры Борисова в картине является «надеждой»
Эмир Кустурица
МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица сообщил, что планирует провести съемки своего фильма «Как я не снял “Преступление и наказание”» по мотивам романа Федора Достоевского в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС.

«А вот Достоевского я, думаю, сниму уже здесь — в Москве или Петербурге. Это долгая дорога», — рассказал режиссер.

Он также отметил, что участие актера Юры Борисова в картине, о котором режиссер сообщал ранее, является «надеждой», поскольку перед работой над фильмом по роману Достоевского, он приступает к другой экранизации.

«Это — надежда, и это в будущем. Первый фильм, который я начинаю снимать в Сербии, будет основан на произведении Валентина Распутина, он называется “Последний срок”. Уже начинаются подготовки к съемкам, в апреле будет их начало», — отметил Кустурица.