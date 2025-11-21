Кустурица надеется снять фильм по мотивам Достоевского в Москве или Петербурге

«Это — надежда, и это в будущем. Первый фильм, который я начинаю снимать в Сербии, будет основан на произведении Валентина Распутина, он называется “Последний срок”. Уже начинаются подготовки к съемкам, в апреле будет их начало», — отметил Кустурица.