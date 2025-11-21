Кустурица назвал фильм «Кремлевский волшебник» пропагандой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица заявил, что считает фильм «Кремлевский волшебник», в котором Джуд Ло сыграл роль российского президента Владимира Путина, пропагандистским проектом. Об этом режиссер рассказал в интервью ТАСС.
«Я его не видел, но могу ответить. Сейчас легко сделать фильм о ком угодно — благодаря большому количеству возможностей искусственного интеллекта. На мой взгляд, это пропаганда», — сказал он.
Режиссер также напомнил о фильмах, которые, по его мнению, были направлены против России и ее руководства, и отметил, что такие инициативы связаны с деятельностью зарубежных спецслужб.
«Например, Кэтрин Бигелоу недавно сделала фильм о начале атомной войны (“Дом из динамита”, 2025 — прим. ТАСС). У них все хорошо скоординировано: они против России, против Путина. Я думаю, что это акции ЦРУ. У них нет святых», — заявил он.