Кейт Бекинсейл сделала тату в память о своей недавно умершей матери

У самой актрисы есть 26-летняя дочь от коллеги Майкла Шина. Лили Мо пошла по стопам родителей, ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда девочка снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсейл и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались без скандалов и публичных обвинений.