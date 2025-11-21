Ричмонд
Кейт Бекинсейл сделала тату в память о своей недавно умершей матери

Актриса показала татуировку в честь матери
Кейт Бекинсейл сделала тату в память о своей матери
Кейт Бекинсейл сделала тату в память о своей материИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Кейт Бекинсейл сделала тату в память о своей матери. Звезда пришла к мастеру с архивным фото родительницы. Она показала результат подписчикам в соцсети.

Джуди Лу была актрисой. В последние годы она занималась реставрацией одежды, давая вещам вторую жизнь. Бекинсейл отмечала, что мать всегда была для нее источником вдохновения и примером для подражания.

Лу была замужем за коллегой Ричардом Бекинсейлом. В 1973 году у супругов родилась Кейт. Позже артистка вышла замуж за режиссера Роя Баттерсби, который и воспитывал ее дочь. Звезда отмечала, что с отчимом у нее были прекрасные отношения, и в этом большая заслуга матери.

У самой актрисы есть 26-летняя дочь от коллеги Майкла Шина. Лили Мо пошла по стопам родителей, ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда девочка снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсейл и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались без скандалов и публичных обвинений.