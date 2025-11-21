Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Снимавшийся с Джоли и Траволтой 33-летний актер найден мертвым

Канадский актер Спенсер Лофранко ушел из жизни в возрасте 33 лет
Спенсер Лофранко в фильме «Кодекс Готти»
Спенсер Лофранко в фильме «Кодекс Готти»Источник: Legion-Media.ru

Канадский актер Спенсер Лофранко, известный по работе с Анджелиной Джоли в фильме «Несломленный» и с Джоном Траволтой — в «Кодексе Готти», умер в возрасте 33 лет, материал из Il Messaggero перевел aif.ru.

Уточняется, что о его смерти сообщил брат — Сантино.

«Ты прожил жизнь, о которой могли мечтать только некоторые… Я всегда буду любить тебя, Медведь», — написал Сантино в социальных сетях.

Официальная причина смерти актера пока не раскрывается. Обстоятельства гибели в настоящее время изучаются правоохранителями Британской Колумбии.

Лофранко родился в Онтарио 18 октября 1992 года. Несмотря на молодой возраст, он построил насыщенную карьеру, снявшись в семи фильмах. Среди них — «В Миддлтоне» с Энди Гарсиа и Верой Фармига, «Несломленный» — с Анджелиной Джоли. В 2015 году он сыграл главную роль в фильме «Дом», а в 2018 — появился в биографическом фильме «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой и покойной Келли Престон.