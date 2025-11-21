Снимавшийся с Джоли и Траволтой 33-летний актер найден мертвым

Лофранко родился в Онтарио 18 октября 1992 года. Несмотря на молодой возраст, он построил насыщенную карьеру, снявшись в семи фильмах. Среди них — «В Миддлтоне» с Энди Гарсиа и Верой Фармига, «Несломленный» — с Анджелиной Джоли. В 2015 году он сыграл главную роль в фильме «Дом», а в 2018 — появился в биографическом фильме «Кодекс Готти» с Джоном Траволтой и покойной Келли Престон.