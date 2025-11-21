Марат Башаров эмоционально ответил на слухи о тайной свадьбе

Актер и телеведущий Марат Башаров опроверг заявление о том, что женился на актрисе Асе Борисовой несколько лет назад. Его комментарий публикует Woman.ru.
Отмечается, что артист «был в шоке», услышав от корреспондента вопрос о свадьбе. Он назвал эту информацию глупостью и призвал не верить СМИ.
«Один идиот написал, а другие — как сороки. Вам сколько лет? Не 2 годика, мозги свои имейте уже», — высказался артист.
До этого Марат Башаров был женат дважды: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со своей второй женой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии.
Известно, что актер сделал предложение Борисовой в декабре 2023 года. 18 ноября актриса сообщила, что вышла замуж за артиста. Позже шоумен подтвердил, что женился на возлюбленной два года назад.
Ранее стало известно, что дочь Марата Башарова завела роман с филиппинцем.