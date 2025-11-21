Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марат Башаров эмоционально ответил на слухи о тайной свадьбе

Актер опроверг заявление о своей тайной свадьбе
Марат Башаров
Марат БашаровИсточник: Алексей Молчановский

Актер и телеведущий Марат Башаров опроверг заявление о том, что женился на актрисе Асе Борисовой несколько лет назад. Его комментарий публикует Woman.ru.

Отмечается, что артист «был в шоке», услышав от корреспондента вопрос о свадьбе. Он назвал эту информацию глупостью и призвал не верить СМИ.

«Один идиот написал, а другие — как сороки. Вам сколько лет? Не 2 годика, мозги свои имейте уже», — высказался артист.

До этого Марат Башаров был женат дважды: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со своей второй женой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии.

Известно, что актер сделал предложение Борисовой в декабре 2023 года. 18 ноября актриса сообщила, что вышла замуж за артиста. Позже шоумен подтвердил, что женился на возлюбленной два года назад.

Ранее стало известно, что дочь Марата Башарова завела роман с филиппинцем.