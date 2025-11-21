Звезда «Теста на беременность» улетела из России: «Впервые сделала не как надо»

«Впервые решила сделать не как надо, а как я хочу. А что, так можно было? У меня скоро день рождения. Я поняла, что не хочу ресторан, каблуки, шумную компанию, клуб не хочу, готовить дома и мыть посуду тоже не хочу… Я решила, что не буду праздновать свой день, как обычно, “как надо”! Я хочу услышать себя и дать себе время на отдых. Я купила билет и просто улетела для себя», — высказалась знаменитость, которой 22 ноября исполнится 38 лет.