Климова показала 19-летнего сына от Петренко: «Как принц из сказки»

Актриса Екатерина Климова опубликовала фото с 19-летним сыном

Актриса Екатерина Климова показала своего старшего сына от Игоря Петренко. Матвею исполнилось 19 лет. Звезда публично поздравила именинника с днем рождения и поделилась редкими фото с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Матвей Петренко / фото: соцсети
Матвей Петренко / фото: соцсети

«Матвей очень рано стал говорить и сразу предложениями. Прохожие не могли пройти мимо его огромных, распахнутых, невероятно красивых глаз и всегда открытого от удивления рта, он как будто произносил беззвучно букву “О”. А еще родился он с длинными и кучерявыми волосами, все умилялись и с улыбкой спрашивали, как же зовут прелестное создание. На что прелестное дитя громко отвечало: “Меня зовут Мамей Пипика, я зиву на улице Мамеевская, мне сколо гоик буит, я уже болшой”. Сегодня тебе 19! Ты так же восхищенно смотришь на этот мир, а я на тебя Пусть так будет всегда! Люблю», — написала артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Как принц из сказки», «Шикарный парень», «Очень похож отца», «Какой красавец», «Нереальный», «Копия папы», «Девчонки, держитесь», «Соединил в себе красоту мамы и папы», «Копия Игоря», «Нереальный красавчик».

Старший сын экс-супругов пошел по стопам родителей. Он учится в «Театральной школе Олега Табакова». Климова говорила, что гордится успехами Матвея, отмечая его большой творческий потенциал.

Ранее Екатерина Климова в элегантном наряде восхитила поклонников.