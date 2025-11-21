Климова показала 19-летнего сына от Петренко: «Как принц из сказки»

«Матвей очень рано стал говорить и сразу предложениями. Прохожие не могли пройти мимо его огромных, распахнутых, невероятно красивых глаз и всегда открытого от удивления рта, он как будто произносил беззвучно букву “О”. А еще родился он с длинными и кучерявыми волосами, все умилялись и с улыбкой спрашивали, как же зовут прелестное создание. На что прелестное дитя громко отвечало: “Меня зовут Мамей Пипика, я зиву на улице Мамеевская, мне сколо гоик буит, я уже болшой”. Сегодня тебе 19! Ты так же восхищенно смотришь на этот мир, а я на тебя Пусть так будет всегда! Люблю», — написала артистка (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).