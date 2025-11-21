В Ингушетии определили победителей международного кинофестиваля «Золотая башня»

Кинофестиваль в этом году был посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Показы проходили в регионе на протяжении почти недели на различных площадках. В фестивале принимали участие более 200 картин, в том числе режиссеров из Нигерии, Кубы, Аргентины, Бразилии, Ирана, Китая и Индии.