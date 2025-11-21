Игорь Петренко рассказал о роли в сериале «Нюрнбергская история»

Сериал переносит зрителя в атмосферу разрушенной Европы 1945 года, где только начинался трудный и принципиальный разговор о преступлениях нацизма и о формировании справедливого мирового порядка. Сюжет разворачивается вокруг молодого советского офицера Игоря Волгина, который сразу после войны отправляется в Германию на поиски брата. Его путь приводит в Нюрнберг — город, уже ставший символом судебного возмездия главарям Третьего рейха. Волею обстоятельств Волгин оказывается в числе переводчиков советской делегации и становится свидетелем того, как впервые в мировой истории создаётся юридический язык для описания преступлений, не имевших аналогов.