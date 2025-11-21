Ричмонд
Игорь Петренко рассказал о роли в сериале «Нюрнбергская история»

Кадр из фильма «Нюрнберг»
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Исполнитель одной из ролей в представленном в четверг художественном сериале «Нюрнбергская история» Игорь Петренко рассказал РИА Новости, почему эта роль для него особенна важна.

В день начала работы Нюрнбергского трибунала в Москве в Манеже состоялась премьера художественного сериала «Нюренбергская история».

Сериал переносит зрителя в атмосферу разрушенной Европы 1945 года, где только начинался трудный и принципиальный разговор о преступлениях нацизма и о формировании справедливого мирового порядка. Сюжет разворачивается вокруг молодого советского офицера Игоря Волгина, который сразу после войны отправляется в Германию на поиски брата. Его путь приводит в Нюрнберг — город, уже ставший символом судебного возмездия главарям Третьего рейха. Волею обстоятельств Волгин оказывается в числе переводчиков советской делегации и становится свидетелем того, как впервые в мировой истории создаётся юридический язык для описания преступлений, не имевших аналогов.

Кадр из фильма «Нюрнберг»
Авторы рассматривают Нюрнбергский процесс не только как юридическую процедуру, но и как пространство человеческих драм: попыток осмыслить опыт войны, определить границы ответственности и найти силы для возвращения к мирной жизни. В сериале соединяются историческая точность, внимание к деталям и драматическая линия, раскрывающая внутренние мотивы персонажей.

Рассказывая агентству о сериале, Петренко сообщил, что вырос в семье военных и к ролям военнослужащих в кино относится с особым трепетом.

«Роль в фильме “Нюрнберг” — небольшая, но для меня очень важная не только тем, что попытались создать собирательный образ русского воина-победителя, но и в целом работа над картиной позволила погрузиться в важный для истории нашей страны и всего мира эпизод — в историю главного процесса человечества», — сказал Петренко.

Кадр из фильма «Нюрнберг»
Сериал создан при поддержке Института развития интернета, Российского исторического общества и Фонда Александра Печерского.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском дворце правосудия.