Сыгравшая Наташу Ростову актриса показала фото в купальнике

Британская актриса Лили Джеймс показала фото в купальнике

Британская актриса Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову в сериале телеканала BBC «Война и мир», показала фото в откровенном наряде. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Лили Джеймс / фото: соцсети
Лили Джеймс / фото: соцсети

36-летняя знаменитость предстала на одном из размещенных кадров в розовом купальнике Hunza G с широкими бретелями и глубоким декольте. При этом звезда собрала волосы и отказалась от макияжа. Ее внешний вид дополнили несколько серег-гвоздиков.

В сентябре актриса Лили Джеймс снялась в откровенном купальнике.