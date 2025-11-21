60-летняя Паулина Поризкова показала фигуру в нижнем белье

Супермодель Паулина Поризкова снялась в нижнем белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
60-летняя знаменитость показала фигуру в нижнем белье из кружева. Волосы модель распустила и отказалась от макияжа.
В феврале звезда выложила в личном блоге фото с возлюбленным Джеффом Гринштейном. Они позировали, стоя в воде. Сценарист обнимал и целовал супермодель. Манекенщица была запечатлена в черном бикини в горошек, а ее бойфренд надел голубые плавательные шорты. Звезда подиумов также показала кадры, где они с Гринштейном целовались в разных городах мира. Супермодель заявила, что они с бойфрендом уже два года вместе.
Ранее Паулина Поризкова показала лицо без макияжа и фильтров.