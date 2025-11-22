После внезапной смерти жены безымянному британцу средних лет приходится в одиночку воспитывать двух малолетних сыновей. Дела идут не очень: отношения с детьми не ладятся, работа (герой рисует комиксы) не клеится. Более того, через некоторое время в доме поселяется настоящий монстр — агрессивный и саркастичный антропоморфный ворон. Понять, какие именно цели преследует гость, не так просто: тварь в перьях (именно так можно перевести оригинальное название ленты) вроде бы нападает на отца — и одновременно защищает его от чего-то еще более жуткого.