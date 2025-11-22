О чем фильм «Сущность»
После внезапной смерти жены безымянному британцу средних лет приходится в одиночку воспитывать двух малолетних сыновей. Дела идут не очень: отношения с детьми не ладятся, работа (герой рисует комиксы) не клеится. Более того, через некоторое время в доме поселяется настоящий монстр — агрессивный и саркастичный антропоморфный ворон. Понять, какие именно цели преследует гость, не так просто: тварь в перьях (именно так можно перевести оригинальное название ленты) вроде бы нападает на отца — и одновременно защищает его от чего-то еще более жуткого.
Зачем смотреть
Для большей части аудитории самым привлекательным ингредиентом «Сущности», конечно, является исполнитель главной роли Бенедикт Камбербэтч. Фактурный актер по традиции отлично смотрится на экране, но все же стоит признать, что в роли тонущего в тоске и бытовых неурядицах человека уместнее бы выглядел кто-нибудь менее известный. Звездный статус немного отвлекает, к тому же, роль требует, чтобы Камбербэтч всю дорогу картинно страдал — между тем, зрители прекрасно знают, что ему вполне доступны и другие эмоции.
Впрочем, помимо исполнителя главной роли, в «Сущности» найдется, на что посмотреть. Ворон-монстр вышел жутким и запоминающимся. С другой стороны, отдельные бытовые сцены получились живыми и убедительными; обратите внимание, например, на сопровождаемый песней The Cure «In Between Days» семейный завтрак, который начинается мирно, а заканчивается скандалом (и заодно попытайтесь проигнорировать тот факт, что сценарист и режиссер «Сущности» Дилан Саузерн подобрал для саундтрека самые очевидные композиции).
Почему можно не смотреть
«Сущность» пытается совместить хоррор с драмой, исследующей чувство утраты и проживание горя. Еще 11 лет назад австралийская кинематографистка Дженнифер Кент поставила перед собой ту же цель и сняла дебютный полный метр «Бабадук». Увы, но и сегодня лента 2014 года кажется более цельной, последовательной и человечной, чем работа Саузерна.
В «Сущности» слишком много претензий (чего стоит одно только необъяснимое желание автора втиснуть все события в картинку телевизионного формата 3×4) и банальной пустой болтовни (на примере монологов ворона можно с легкостью разъяснить значение термина «графомания»), но нет ни одного внятного характера — только безымянные схематичные персонажи.